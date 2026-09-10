İlk maçta imza gibi gol: Korede Osundina Muğlaspor'a can suyu verdi

Muğlaspor'da yeni transfer ilk sınavında skora etki etti

TFF 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, transfer döneminde kadrosuna kattığı kanat oyuncusu Korede Osundina ile beklediği katkıyı ilk maçında aldı. Portekiz temsilcisi Casa Pia'dan kiralanan 22 yaşındaki futbolcu, kısa süre önce resmi sözleşmeye imza attıktan sonra çıktığı Vanspor karşılaşmasında son dakikalarda skoru eşitledi.

Osundina'nın kariyer yolu:

Futbola altyapıda başlayan Osundina, sırasıyla Crossfire Academy ve Barça Academy yetiştirmesi oldu. Profesyonel seviyede Orange County, Feyenoord U21, FC Dordrecht ve Casa Pia formalarını giyen genç oyuncu, farklı liglerde edindiği deneyimi Muğlaspor'da sahaya yansıtma fırsatı buldu. Kulüple yapılan anlaşma kiralık statüsünde gerçekleşti.

Vanspor maçının kilit anı:

Karşılaşmanın son bölümünde süreye dahil olan Osundina, maçın 89. dakikasında sahneye çıkıp fileleri havalandırdı ve skoru 2-2'ye getirerek takımına bir puan kazandırdı. Bu gol, genç oyuncunun Muğlaspor formasıyla ilk maçında kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti ve tribünlerden olumlu tepkiler aldı.

Teknik ekip, kısa süre içinde takıma adapte olan Osundina'nın ilerleyen haftalarda da oyuna katkı vermesini bekliyor. Muğlaspor yönetimi ve taraftarlar için genç kanadın erken golü, sezonun geri kalanı adına moral verici bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

MUĞLASPOR’UN YENİ TRANSFERİ KOREDE OSUNDİNA, YEŞİL-BEYAZLI FORMAYLA ÇIKTIĞI İLK MAÇTA 89. DAKİKADA ATTIĞI GOLLE TAKIMINA HAYAT VERDİ. GENÇ OYUNCU, KISA SÜRE ÖNCE İMZA ATTIĞI MUĞLASPOR’DA İLK MAÇINDA İLK GOLÜNÜ KAYDETTİ.