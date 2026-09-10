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İlk üniversite eşyası belediyeden: Düziçi’nden 1.200 gence valiz ve havlu desteği

Düziçi Belediyesi, yaklaşık 1.200 üniversite öğrencisine valiz ve havlu seti vererek ailelerin yükünü hafifletmeyi amaçladı; uygulama üç yıldır sürüyor.

GİRİŞ: 10 Eylül 2026 - 11:13

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

İlk üniversite eşyası belediyeden: Düziçi’nden 1.200 gence valiz ve havlu desteği

Düziçi Belediyesi'nden üniversiteli gençlere destek

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde, üniversiteyi kazanan öğrencilere yönelik düzenlenen kampanya kapsamında yaklaşık 1.200 kişiye valiz ve havlu seti hediye edildi. Uygulama, Düziçi Belediyesi tarafından sosyal belediyecilik çalışmaları çerçevesinde yürütülüyor.

Dağıtım ve uygulama süreci:

Belediye ekipleri, hazırlanan hediyeleri öğrencilere teslim etti. Proje, Belediye Başkanı Mustafa İba’nın talimatıyla üç yıldır uygulanan bir destek programı olarak devam ediyor.

Yerinde takip ve mesajlar:

Belediye Başkan Yardımcısı Selim Okur dağıtım çalışmalarını yerinde takip ederek öğrenciler ve aileleriyle buluştu. Okur, "Belediye Başkanımız Mustafa İba’nın talimatları doğrultusunda üç yıldır sürdürdüğümüz bu projeyle üniversiteyi kazanan gençlerimizin yanında oluyoruz. 'İlk valiz ve havlu bizden' diyerek öğrencilerimizin ve ailelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek istedik. Tüm öğrencilerimize üniversite hayatlarında başarılar diliyoruz" dedi.

Hediyelerini teslim alan öğrenciler ve aileleri, yapılan destekten duydukları memnuniyeti ifade ederek Mustafa İba ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Üniversiteyi kazanan gençlere valiz ve havlu desteği

Üniversiteyi kazanan gençlere valiz ve havlu desteği

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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