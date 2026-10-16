İlkadım'da muhtarlarla iş birliği: hizmette eşitlik ve hızlı çözümler

İlkadım'da muhtarlarla iş birliği güçlendiriliyor

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz ilçedeki muhtarlarla 19 Ekim Muhtarlar Günü kapsamında bir araya geldi. Toplantıda, mahalleler ile belediye arasındaki iletişimin önemi vurgulanırken, hizmetlerin etkin ve adil dağıtılması için koordinasyonun sürdürülmesi kararlaştırıldı.

buluşmanın içeriği:

Başkan Kurnaz, ilçenin 61 mahallesine daha etkin hizmet götürme hedefiyle muhtarlarla düzenli istişarelere devam ettiklerini söyledi. Muhtarların vatandaşların taleplerini doğrudan belediyeye ileten temel süreç aktörleri olduğuna dikkat çekildi. Buluşmanın sonunda muhtarlara günün anısına hediyeler takdim edildi.

hedefler ve öncelikler:

Kurnaz, muhtarlık teşkilatının kuruluş tarihinin anıldığı bu günde, muhtarların mahalle ihtiyaçlarının tespiti ve çözüm süreçlerindeki rolünü öne çıkardı. İlçede hizmet planlaması yapılırken mahallelerin beklentilerinin ön planda tutulduğunu belirterek, kent merkezi ile kırsal mahalleler arasında ayrım yapılmaksızın eşit ve kaliteli hizmet sunma taahhüdünü yineledi.

Toplantıda, hızlı ve kalıcı çözümler üretmek için muhtarlarla iletişim ve koordinasyonun güçlendirilmesi, taleplerin ortak akıl ile değerlendirilmesi ve uygulamada şeffaflığın artırılması gibi somut adımların sürdürüleceği ifade edildi. Ayrıca 19 Ekim'in, muhtarlık teşkilatının kuruluş tarihi olması nedeniyle anlamlı bir gün olduğu ve 2015'ten bu yana Muhtarlar Günü olarak kutlandığı hatırlatıldı.

Muhtarlarımız mahallelerimizle aramızdaki en önemli iletişim köprüleri anlayışıyla hareket edeceklerini belirten Kurnaz, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek için muhtarlarla yakın iş birliğini sürdüreceklerini vurguladı.

SAMSUN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA İLÇEDE GÖREV YAPAN MUHTARLARLA BİR ARAYA GELDİ. MUHTARLARIN VATANDAŞLARLA BELEDİYE ARASINDAKİ İLETİŞİMDE ÖNEMLİ BİR ROL ÜSTLENDİĞİNİ BELİRTEN KURNAZ, MAHALLELERİN İHTİYAÇLARINA HIZLI VE KALICI ÇÖZÜMLER ÜRETMEK İÇİN MUHTARLARLA İŞ BİRLİĞİ İÇİNDE ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEKLERİNİ SÖYLEDİ.