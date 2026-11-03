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Siirt'te ölümle sonuçlanan kavgada köyde barış sağlandı

Kurtalan Seyitmeryem'de 2 Ekim'de kuzenler arasında çıkan, 1 kişinin ölümü ve 6 ağır yaralanma ile sonuçlanan silahlı kavgada taraflar barıştı.

GİRİŞ: 03 Kasım 2026 - 19:08

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Siirt'te ölümle sonuçlanan kavgada köyde barış sağlandı

barış programı ve katılımcılar:

Siirt’in Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar köyü Seyitmeryem mezrasında 2 Ekim tarihinde kuzenler arasında çıkan ve 1 kişinin ölümü ile 6 kişinin ağır yaralanmasına yol açan silahlı kavgayı takiben taraflar barıştı.

Barış görüşmesi, Elhaşimiyye medreseleri Molla Recep Erkek Yatılı Kur’an Kursunda, arabulucu olarak Sibğatullah Elhaşiminin öncülüğünde gerçekleştirildi. Programa Kurtalan Belediye Başkanı Ali Rıza Bingöl, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

açıklamalar ve beklentiler:

Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, ailelerin acısının unutulmayacağını ancak bu tür olayların gelecek nesiller üzerinde etkisini azaltmak için adım atmanın önemli olduğunu vurguladı. Kanaat önderleri, alimler ve yetkililerin sorumluluk üstlenmesinin kıymetli olduğunu belirtti.

Alptekin, barışın sağlanmasının gelecek kuşakların kurtarılması adına ciddi bir adım olduğunu, bölgenin artık bu tür acılarla anılmaması gerektiğini ve baronun bu süreçte üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu ifade etti. Ayrıca bu acıların bir daha yaşanmamasını dilediklerini ve programa emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini söyledi.

sürdürülebilir barış umudu:

Tarafların bir araya gelmesiyle husumetin sona erdiği bildirildi ve katılımcılar barışın kalıcı olmasını temenni etti. Yerel yetkililer ve arabulucuların çabaları, köydeki gerginliğin azaltılmasına odaklandı ve bundan sonra benzer acıların yaşanmaması umuldu.

SİİRT BAROSU BAŞKANI MUHAMMET ALPTEKİN

SİİRT BAROSU BAŞKANI MUHAMMET ALPTEKİN

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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