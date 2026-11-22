Meslek Fabrikası eğitimi istihdama dönüştü:

6 Şubat Kahramanmaraş depreminin ardından İzmir’e yerleşen gençler, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Meslek Fabrikası aracılığıyla mesleki eğitim alıp doğrudan işe yerleştirildi. Meslek Fabrikası bünyesindeki barista kursunu tamamlayan katılımcılar, belediyenin işlettiği İzmirli Kahve şubelerinde çalışmaya başladı.

Eğitim modeli ve istihdam ilişkisi:

Meslek Fabrikası, farklı branşlarda verdiği mesleki ve teknik eğitimlerle vatandaşların iş hayatına katılmasını destekliyor. Verilen eğitimler katılımcılara pratik beceri kazandırırken, kurumun sağladığı ağ ve iş birlikleri aracılığıyla istihdam olanakları da oluşturuluyor. Bu bağlamda barista eğitimi, hem kahve kültürüne dayalı bir uzmanlık kazandırıyor hem de belediye hizmet noktalarında çalışma kapısını aralıyor.

İki kişisel örnek: berfin ve esra:

Berfin Çakar, 20 yaşında ve Konak şubesinde çalışıyor. Berfin süreci şöyle anlattı: "6 Şubat Kahramanmaraş depreminden sonra annem ve iki kardeşimle İzmir’e taşındık. Aileme destek olmak amacıyla araştırma yaparken Meslek Fabrikası’nı buldum. Barista kursuna başvurdum. Meslek Fabrikası’nda kahve yapmayı öğrenmenin yanında çok iyi arkadaşlar edindim. Hala birçok arkadaşım ve hocam ile görüşüyorum. Kahvenin çok uzun yıllar hatırı olacak gibi duruyor. Eğitim aldıktan sonra özel sektörde çalıştım, ardından da İzmirli Kahve bünyesinde çalışmaya başladım. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin deprem gibi zor bir süreçten sonra bu kadar yanımda olması ve şu anda da bu kadar iyi bir işte, iyi iş arkadaşlarıyla çalışmak benim için çok büyük rahatlık." Berfin, İzmir’e uyum sağlamanın zor olduğunu ancak burada mutlu olduğunu vurguladı.

Esra Karlı, 25 yaşında, Kültürpark şubesinde görev yapıyor. Kendi sözleriyle: "Normalde şehir plancısıyım. İş aradığım bir süreçte barista eğitimi almak istedim. Meslek Fabrikası’nın barista kursuna bir arkadaşımla birlikte katıldık. 120 saatlik eğitimi tamamladıktan sonra böyle bir iş imkânı çıktı ve İzmirli Kahve’de işe yerleştim. İş hayatım çok keyifli geçiyor. İş arkadaşlarımla iyi bir ortamımız var, kahve almaya gelen müşterilerimiz çok anlayışlı. Ben kahve içmeyi çok seviyordum ama kahve yapmayı bilmiyordum. Eğitimlerden sonra evime de kahve makinesi aldım ve kahve yapımı ile ilgilenmeye devam ettim. Eğitimlerin ücretsiz olması, ardından istihdam edilebilmem çok güzel. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederim."

Her iki örnek de Meslek Fabrikası’nın yalnızca teknik beceri kazandırmakla kalmayıp, sosyalleşme, mesleki ağ kurma ve istihdama erişim sağlamada da etkili olduğunu gösteriyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaları, deprem sonrası başlayan yeni hayatlarda somut bir destek unsuru olarak ön plana çıktı.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİN ARDINDAN İZMİR'E YERLEŞEN BERFİN ÇAKAR VE İŞ ARAMA SÜRECİNDEYKEN KENDİNİ GELİŞTİRMEK İSTEYEN ESRA KARLI'NIN YOLLARI, İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MESLEK FABRİKASI İLE KESİŞTİ.