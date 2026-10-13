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İmam hatipliler haftasında öğrencilere kültür temsil çağrısı

Kütahya'da İmam Hatipliler Haftası kutlandı. İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere kültürü iyi şekilde temsil etmeleri çağrısında bulundu.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:44

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EDİTÖR: Ayşe Şen

İmam hatipliler haftasında öğrencilere kültür temsil çağrısı

Programın açılışı ve katılım:

Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen İmam Hatipliler Haftası programı, Kütahya Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi okul binasında yapıldı. Etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı ve okul idarecileri, öğretmenler ile öğrencilerin yoğun katılımıyla sürdü.

Yılmaz'ın mesajı:

Programa katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, öğrencilere İmam Hatip okullarının misyonu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz, konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Sizler, İmam Hatip kültürünün taşıyıcılarısınız. İmam Hatipli olmanın şuurunu kavramalı ve bu güzide okulları hayatın her alanında en güzel şekilde temsil eden, ahlakı ve başarısıyla örnek gösterilen fertler olmalısınız."

Etkinlik sonrası uygulamalar:

Konuşmalar ve iyi dileklerin ardından program sona erdi. Etkinlik kapsamında okul bahçesinde katılımcılara yemek ikramı yapıldı; bu bölüm, katılımcılar arasında sohbet ve değerlendirme fırsatı sundu.

KÜTAHYA’DA İMAM HATİPLİLER HAFTASI KUTLANDI

KÜTAHYA’DA İMAM HATİPLİLER HAFTASI KUTLANDI

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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