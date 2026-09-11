Imeceyle tandır başında kışa hazırlık yapan kadınlar

İmeceyle başlayan kış hazırlığı

Çorum'un Osmancık ilçesinde kadınlar, günler öncesinden yaptıkları planlamalarla bir araya gelip tandır başında kışlık ekmek hazırlığı yapıyor. Birbirlerine yardımcı olarak yürütülen çalışma, hem ailenin kış boyu yetecek ekmeğini güvence altına alıyor hem de komşuluk ilişkilerini güçlendiriyor.

hazırlık ve iş bölümü:

Hazırlıklar genellikle bir hafta öncesinden planlanıyor; yakacak ise bir gün önceden tandır başına getiriliyor. Katılan kadınlar hamurları yoğuruyor, bezeler haline getiriyor ve sırayla iş bölümü yaparak ilerliyor. Kimisi hamur açıyor, kimisi tandırda pişiriyor. Her hanımın planlanan bir günü oluyor ve işler imece usulüyle sırayla tamamlanıyor. Katılımcılar arasında günlük ihtiyaçlar paylaşılıyor, görev dağılımı ve sıra düzeni önceden belirleniyor.

çeşitlilik ve miktarlar:

Tandırda pişirilen ekmekler arasında haşhaşlı, çökelekli, pancarlı ve yeşillikli çeşitler dikkat çekiyor. Katılan kadınlar bazen 25 kilo, bazen 50 kilogram veya 100 kilogram kadar ekmek hazırlıyor. Hazırlandıklarında bu ekmekler ailelerin kış boyu tüketimini karşılayacak şekilde paketleniyor ve saklanıyor. Burada yapılan ekmeklere yörede 'yanıç' adı veriliyor.

Çalışmayı organize eden ve gözlemleyenler, tatlı bir rekabet ve yardımlaşma ruhu olduğunu belirtiyor. İşler sırasında türkü söylemeler, sohbetler ve şakalaşmalar çalışmayı hem verimli hem de keyifli kılıyor.

geleneksel pratikler, toplumsal boyut:

Bu uygulama, yalnızca gıda hazırlığı değil aynı zamanda sosyal bir ritüel niteliği taşıyor. Kadınlar burada hem birbirlerinin yüzünü görüyor hem de günlük sıkıntıları paylaşarak bir tür terapi imkanı buluyor. Şifa Demirkan’ın aktardığı gibi, "Herkes ailesine kış boyunca yetecek kadar ekmek pişiriyor." sözleri, imecenin hem ekonomik hem de sosyal önemini özetliyor.

Sonuç olarak Osmancık'taki tandır başı imecesi, yerel dayanışmanın, geleneksel pişirme tekniklerinin ve mahalle kültürünün sürdürüldüğü bir pratik olarak dikkat çekiyor; kışa hazırlığın ötesinde, komşuluk bağlarını güçlendiren bir ritüel olarak varlığını sürdürüyor.

Kadınların kış hazırlığı: Tandır başında imece usulü ekmek pişiriyorlar