İncirlik'te astsubaya taciz iddiası: iki şüpheli yakalandı, ifadelerin ardından serbest kaldı

İncirlik civarındaki iddia ve müdahale

Adana'nın Sarıçam ilçesi İncirlik Mahallesi'nde, 10’uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Amerikalı astsubay K.S. hakkında bir eğlence mekanında tacize uğradığı yönünde şikayet yapıldı. Olay, geçtiğimiz cumartesi öğle saatlerinde meydana geldiği bildirildi.

Şahısların, astsubaya yaklaşarak yakınlık kurmaya çalıştığı, kadın astsubayın ise yanlarından uzaklaşmaya çalıştığı ve bu sırada tacize uğradığını öne sürdüğü belirtildi. Olayın ardından mağdur olan astsubay, durumu İncirlik Polis Merkezi Amirliği'ne bildirdi.

Şüphelilerin yakalanması ve işlemler:

Polis ekipleri yürüttükleri çalışma sonucunda 41 yaşındaki E.N. ve 47 yaşındaki Y.D.'yi İncirlik Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyette ifadeleri alınmak üzere işlemlere tabi tutuldu.

Alınan ifadelere göre şahıslar daha sonra serbest bırakıldı; bu gelişme, soruşturmanın seyri ve delil durumuna göre değişebilecek hukuki bir aşamayı işaret ediyor.

soruşturmanın seyri ve beklentiler:

Soruşturma, olayın yaşandığı yer, ifade beyanları ve varsa görgü/çoğu kanıtın toplanması yönünde devam ediyor. Resmi makamların açıklamasında, yürütülen soruşturmanın sürdüğü ve gerekli değerlendirmelerin yapıldığı vurgulandı.

Olayda adı geçen kurumlar, yerel emniyet birimleri ve üsteki yetkililerden gelecek ek bilgiyle sürecin netleşmesi bekleniyor. Kamuoyuna yönelik yeni bir açıklama yapılana kadar dosyaya ilişkin ayrıntıların yetkililerce paylaşılacağı bildirildi.

ADANA’DAKİ İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NDE GÖREVLİ AMERİKALI ASTSUBAYA TACİZDE BULUNDUĞU ÖNE SÜRÜLEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.