Dolar 48,5546 +0,05%
Euro 56,3209 -0,12%
Bist 14.467,25 +0,51%
Altın Gram 6.882,58 +0,04%
EUR/USD 1,1602 -0,09%
Brent Petrol 104,61 -2,81%
--°

Yaz spor okulları Bursa'da 35.884 çocuğu spora taşıdı

Bursa'da 2026 Yaz Spor Okulları, 17 ilçede 35.884 çocuğa 147 tesiste 45 branşta eğitim vererek çocukların sporla erken tanışmasını hedefledi.

GİRİŞ: 12 Eylül 2026 - 11:33

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Kerem Güneş

Yaz spor okulları Bursa'da 35.884 çocuğu spora taşıdı

Programın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2026 Yaz Spor Okulları, şehrin 17 ilçesinde gerçekleştirildi. Program, toplam 35.884 çocuk ve gencin katılımıyla tamamlandı ve yaz döneminin büyük bölümünde spor eğitimine olanak sağladı.

Çalışmalar, 147 spor tesisinde yürütüldü; katılımcılara 45 farklı spor branşında uygulamalı eğitim ve sportif etkinlikler sunuldu. Başta yüzme, jimnastik, basketbol, tenis, okçuluk, atletizm ve voleybol olmak üzere geniş bir yelpazede dersler yapıldı.

Uygulanan branşlar ve çeşitlilik:

Program kapsamında karate, oryantiring, satranç, futsal, eskrim, yelken, masa tenisi, halter, tekvando, izcilik, judo, bocce ve güreş gibi branşlarda da eğitimler verildi. Bu çeşitlilik, çocukların farklı sporları deneyimleyip ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine imkân sağladı.

Katılım noktaları ve iş birliği:

Spor etkinlikleri yalnızca Büyükşehir Belediyesi tesislerinde değil; İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri kullanılarak yürütüldü. Bu iş birliği sayesinde erişim kolaylaştı ve programın yaygınlığı arttı.

Sporun geleceğine yatırım:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Yaz Spor Okulları, Bursa'da spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlayan somut adımlar arasında gösteriliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ...

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 2026 YAZ SPOR OKULLARI, 17 İLÇEDE 35 BİN 884 ÇOCUK VE GENCİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Kandıra rotalarında 324 bisikletçi 2'den 81'e pedal çevirdi
images

kaçkar by UTMB: spor, doğa ve turizmi bir arada görünür kıldı
images

Slovenya'dan Matej Jug Konyaspor - Trabzonspor maçının video yardımcı hakemi
images

İncirliova Belediyespor 3. Lig hedefiyle sezona hazırlanıyor

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Van’da okula dönüş telaşı: çanta ve boya stoklarında azalma yaşanıyor

Eskipazar OSB'de üretim ve lojistik altyapısı hız kazanıyor

Palamut bolluğu Zonguldak tezgahlarında fiyatlara nefes aldırdı

Hakkari'de 3 bin 500 rakımlık Berçelan Yaylası'nda su hattı onarımına zorlu müdahale

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Ani yağış Bartın'da açık havadaki düğünü böldü, takılar verilip tören dağıldı

Son yolculuğuna uğurlanacak Serhat Kılıç'ın tören programı açıklandı