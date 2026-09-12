Yaz spor okulları Bursa'da 35.884 çocuğu spora taşıdı

Programın kapsamı:

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen 2026 Yaz Spor Okulları, şehrin 17 ilçesinde gerçekleştirildi. Program, toplam 35.884 çocuk ve gencin katılımıyla tamamlandı ve yaz döneminin büyük bölümünde spor eğitimine olanak sağladı.

Çalışmalar, 147 spor tesisinde yürütüldü; katılımcılara 45 farklı spor branşında uygulamalı eğitim ve sportif etkinlikler sunuldu. Başta yüzme, jimnastik, basketbol, tenis, okçuluk, atletizm ve voleybol olmak üzere geniş bir yelpazede dersler yapıldı.

Uygulanan branşlar ve çeşitlilik:

Program kapsamında karate, oryantiring, satranç, futsal, eskrim, yelken, masa tenisi, halter, tekvando, izcilik, judo, bocce ve güreş gibi branşlarda da eğitimler verildi. Bu çeşitlilik, çocukların farklı sporları deneyimleyip ilgi ve yeteneklerini keşfetmesine imkân sağladı.

Katılım noktaları ve iş birliği:

Spor etkinlikleri yalnızca Büyükşehir Belediyesi tesislerinde değil; İl Millî Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı okullar ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tesisleri kullanılarak yürütüldü. Bu iş birliği sayesinde erişim kolaylaştı ve programın yaygınlığı arttı.

Sporun geleceğine yatırım:

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba öncülüğünde gerçekleştirilen çalışmalar, çocukların erken yaşta sporla tanışmasını ve sporu yaşamlarının bir parçası haline getirmeyi hedefliyor. Yaz Spor Okulları, Bursa'da spor kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunmayı amaçlayan somut adımlar arasında gösteriliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, BURSA İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ VE BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ BİRLİĞİYLE DÜZENLENEN 2026 YAZ SPOR OKULLARI, 17 İLÇEDE 35 BİN 884 ÇOCUK VE GENCİN KATILIMIYLA TAMAMLANDI.