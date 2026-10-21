İncirliova BİLSEM öğretmenleri Fransa'da eğitim uygulamalarını inceledi

İncirliova BİLSEM'in uluslararası gözlem programı

İncirliova Bilim ve Sanat Merkezi, uluslararası iş birlikleriyle eğitimde yeniliği takip etmeye devam ediyor. Erasmus+ aracılığıyla yürütülen "STEAM, Dijitalleşme ve Sürdürülebilirlik ile Geleceğin Eğitimi" projesi kapsamında, Fransa'nın Tourcoing kentinde bulunan Le Lycée EIC Tourcoing kurumunda beş günlük bir işbaşı gözlem faaliyeti gerçekleştirildi. Program, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) desteğiyle yapıldı.

Katılımcılar ve ev sahibi kurumun profili:

İncirliova BİLSEM'i temsilen Matematik Öğretmeni Zeynep Ceren Çiftsüren, Türkçe Öğretmeni İpek Ceylan ve okul müdürü Bayram Dağtekin programa katıldı. Ev sahibi EIC kurumunun yaklaşık 7 bin öğrencisi ve 300 öğretmeni bulunan geniş bir eğitim topluluğu bulunuyor; bu yapı, farklı uygulamaların gözlemlenmesi için zengin bir ortam sundu.

Programda öne çıkan uygulamalar ve etkinlikler:

Gözlem süresince eğitimde yapay zeka, dijital öğrenme ortamları, sanal gerçeklik (VR), animasyon, eTwinning ve dijital gizlilik gibi güncel konular ele alındı. Katılımcılar, yenilikçi yöntemleri yerinde görme ve tartışma fırsatı buldu. Ayrıca Le Cube'de düzenlenen atölye çalışmaları ve seminerlerde yaklaşık 100 öğretmenin iştirakiyle uluslararası deneyim paylaşımı gerçekleşti.

Beklenen kazanımlar ve sürdürülebilir iş birlikleri:

Faaliyetin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlaması, öğrencilerin geleceğin becerilerine hazırlanmasına destek olması ve kurumlar arası sürdürülebilir iş birliklerini güçlendirmesi hedefleniyor. Erasmus Günleri etkinlikleriyle Avrupa düzeyinde iş birliği ve sürdürülebilirlik vurgusu yapılarak, ileriye dönük projeler için zemin oluşturuldu.

İNCİRLİOVA BİLSEM, FRANSA’DA EĞİTİM UYGULAMALARINI İNCELEDİ