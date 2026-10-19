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İncirliova'da eşit ulaşım hedefiyle yol yenilemeleri hız kazandı

İncirliova'da altyapı tamamlanan bölgelerde yol yenileme çalışmaları hızla sürüyor; belediye Başkanı Aytekin Kaya kent genelinde eşit hizmet vurgusu yaptı.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 11:08

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EDİTÖR: Aslı Han

İncirliova'da eşit ulaşım hedefiyle yol yenilemeleri hız kazandı

Çalışmaların kapsamı ve inceleme:

İncirliova ilçesinde yürütülen yol yenileme programı, ilçe merkezinden kırsal mahallelere kadar geniş bir alanı kapsıyor. İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İstiklal Mahallesi'ndeki ulaşım arterlerinden Duatepe Caddesi ve caddeye bağlı sokaklarda devam eden yapım ve yenileme çalışmalarını yerinde inceledi.

Altyapı odaklı planlama:

Başkan Kaya, altyapı koordinasyonunun önemine vurgu yaparak şu açıklamayı yaptı: "Yenilenen yollarımıza ilişkin vatandaşlarımızın görüş öneri ve taleplerini dinledik. Yol çalışmalarımızı planlarken yağmur suyu hattı, doğal gaz, elektrik ve internet başta olmak üzere altyapı çalışmalarını da yakından takip ediyor; altyapısı tamamlanan bölgelerimizde yol yenileme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz." Bu yaklaşım, çalışmalarda tekrar ve kaynak israfını azaltmayı hedefliyor.

Hizmet eşitliği ve vatandaş iletişimi:

Yetkililer, merkez-kırsal ayrımı gözetmeksizin ulaşım altyapısını güçlendirmeyi önceliklendirdiklerini belirtiyor. Mesai mefhumu gözetmeden sürdürülen yenileme çalışmaları, belediyenin vatandaş taleplerini dinleme ve sahada uygulama sürecine vurgu yapıyor; çalışmaların tamamlandığı alanlarda yaşam konforunun artması hedefleniyor.

İNCİRLİOVA’DA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

İNCİRLİOVA’DA YOL ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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