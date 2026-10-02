Dolar 49,1403 +0,13%
Euro 55,3512 +0,25%
Bist 12.271,74 +0,19%
Altın Gram 6.661,00 +0,33%
EUR/USD 1,1260 +0,14%
Brent Petrol 101,18 -1,10%
--°

İncirliova’da mahalle yollarına öncelik: İstiklal Mahallesi’nde bakım çalışmaları sürüyor

İncirliova’da, İstiklal Mahallesi ve Çarşı Camii çevresindeki yol yapım ve yenileme çalışmaları, Başkan Aytekin Kaya'nın incelemeleriyle devam ediyor.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 10:32

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Selin Yıldız

İncirliova’da mahalle yollarına öncelik: İstiklal Mahallesi’nde bakım çalışmaları sürüyor

İncirliova’da yol yenileme çalışmaları

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar özellikle İstiklal Mahallesinde, Çarşı Camii önünde ve buraya bağlantılı sokaklarda yoğunlaşıyor.

Saha çalışmaları ve öncelikli noktalar:

Ekipler, mevcut yolların onarımı ve ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında mahallelerin yol ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerin devam edeceği belirtiliyor. Çalışmalar, ilçe genelinde daha güvenli ve akıcı bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyor.

Başkanın denetimi ve planlama:

İncelemelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Çarşı Camii önündeki çalışmaları yerinde takip etti ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Kaya, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin belediyenin sorumluluğundaki yollarda çalışmaların süreceğini vurgulayarak, İncirliova'nın ulaşım ağını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN YOL YAPIM VE...

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARDA ÇARŞI CAMİİ ÖNÜNDEKİ YOL İLE BAĞLANTILI SOKAKLARDA EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Adana'da şalgam festivaline son hazırlıklar: üreticiler yoğun talebe hazırlanıyo...
images

Zihinsel oyunlar tek başına yetmez: hareket ve damar sağlığı Alzheimer riskinde...
images

Aşav'ın şemdinli hizmet binası şehit yakınlarına ve gazilere umut olacak
images

Vali Masatlı Koçören TOKİ bölgesinde 7 kilometrelik yol çalışmasını inceledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Kaymakam Türker’den sıcak ev ziyaretleri: yaşlılarla hasbihal

BAU'dan Taşkent'te öğrencilere yönelik yapay zekâ laboratuvarı

Yeşilyurt'ta elektrik panosunda çıkan yangın çevreyi tedirgin etti

Sivrihisar'da camiler haftası kurum buluşmalarıyla devam etti

TREND HABERLER

Kentpark'ta lezzet ve müzik buluşması: üç günde 12 sanatçı

Türkan Şoray Tekirdağ sofrasında yöresel tatları keşfetti

Köprüde intihar girişimini polis ekipleri bir saatlik ikna ile önledi

Fethiye'de eylül güneşi turizmi canlı tutuyor

Kavga yolculuğu kaza ile sonlandı: ağabeyine araçla çarpan kardeş hastanelik oldu

Anadolu'nun ezgilerini Bodrum'a taşıyan Elif Avcı, The Oba Otel'de büyüledi

Kayseri organize sanayi bölgesinde helezon konveyöre sıkışan işçi yaşamını yitirdi

Jandarmanın Selçuk baskınında 60 suçtan aranan şahıs kıskıvrak yakalandı