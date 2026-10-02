İncirliova’da mahalle yollarına öncelik: İstiklal Mahallesi’nde bakım çalışmaları sürüyor

İncirliova’da yol yenileme çalışmaları

Aydın'ın İncirliova ilçesinde ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla başlatılan yol yapım ve yenileme çalışmaları sürüyor. Çalışmalar özellikle İstiklal Mahallesinde, Çarşı Camii önünde ve buraya bağlantılı sokaklarda yoğunlaşıyor.

Saha çalışmaları ve öncelikli noktalar:

Ekipler, mevcut yolların onarımı ve ihtiyaç duyulan yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında mahallelerin yol ihtiyaçlarına yönelik müdahalelerin devam edeceği belirtiliyor. Çalışmalar, ilçe genelinde daha güvenli ve akıcı bir ulaşım ağı oluşturmayı hedefliyor.

Başkanın denetimi ve planlama:

İncelemelerde bulunan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Çarşı Camii önündeki çalışmaları yerinde takip etti ve ekiplerden son durum hakkında bilgi aldı. Başkan Kaya, merkez ve kırsal mahalle ayrımı gözetmeksizin belediyenin sorumluluğundaki yollarda çalışmaların süreceğini vurgulayarak, İncirliova'nın ulaşım ağını güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

AYDIN’IN İNCİRLİOVA İLÇESİNDE ULAŞIM ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA BAŞLATILAN YOL YAPIM VE YENİLEME ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR. İSTİKLAL MAHALLESİ’NDE SÜRDÜRÜLEN ÇALIŞMALARDA ÇARŞI CAMİİ ÖNÜNDEKİ YOL İLE BAĞLANTILI SOKAKLARDA EKİPLER ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.