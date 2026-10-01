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İncirliova’da üretici pazarı üretimi ve sosyal hayatı canlandıracak

Başkan Aytekin Kaya, Dereağzı'ndaki Üretici Pazarı ve Sosyal Tesis Projesiyle kadın üreticilere satış imkânı, yöresel ürün tanıtımı ve sosyal alanlar sunulacağını açıkladı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 18:36

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EDİTÖR: Serkan Varol

İncirliova’da üretici pazarı üretimi ve sosyal hayatı canlandıracak

Başkan kaya projeyi yerinde inceledi

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya öncülüğünde, Dereağzı Mahallesi'nde yapımı süren Üretici Pazarı ve Sosyal Tesis Projesinde çalışmalar yerinde incelendi. Proje alanındaki incelemelere Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Cevat Olgun ve Dereağzı Mahallesi Muhtarı Bahattin Özgün de katıldı.

projenin hedefleri:

Belediye tarafından hayata geçirilen proje, İncirliova’nın üretim potansiyelini desteklemeyi ve ilçenin yöresel değerlerini daha geniş kitlelerle buluşturmayı amaçlıyor. Başkan Kaya, projenin özellikle kadın üreticilere doğrudan satış imkânı sağlayacağını vurgulayarak, "Başta kadın üreticilerimiz olmak üzere vatandaşlarımızın kendi ürettikleri ürünleri doğrudan tüketiciyle buluşturabilecekleri önemli bir alan olacak" dedi.

sosyal ve ekonomik katkılar:

Proje tamamlandığında alanda üreticiler için hem satış hem de tanıtım olanakları oluşacak. Kaya, tesisin bölge için bir cazibe merkezi haline geleceğini belirterek, "Hem üreticimize destek olacak hem de yöresel ürünlerimizin tanıtımına katkı sağlayacak tesisimizde vatandaşlarımız, aileleriyle birlikte doğayla iç içe bir ortamda vakit geçirerek sosyalleşme imkânı da bulacak" ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, projenin tamamlanmasıyla yöresel üretimin görünürlüğünün artmasını ve üreticinin emeğine değer katılmasını hedefliyor. Kaya, sözlerini "Üreticimizin emeğine değer katacak, hemşehrilerimizin sosyal yaşamına katkı sunacak bu önemli projeyi kısa sürede tamamlayarak İncirliova’mıza kazandıracağız" diyerek sonlandırdı.

BAŞKAN KAYA, DEREAĞZI’NDAKİ PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN KAYA, DEREAĞZI’NDAKİ PROJEYİ YERİNDE İNCELEDİ

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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