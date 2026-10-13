İnegöl Halhalca'da gece çıkan yangın samanlığı kullanılamaz hale getirdi

Olayın ayrıntıları:

İnegöl'ün kırsal Halhalca Mahallesinde saat 02.00 sıralarında bir samanlıkta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve söndürme:

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlık olayda kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak yapılacak araştırma, yangının kaynağı ve olası nedenlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.