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İnegöl Halhalca'da gece çıkan yangın samanlığı kullanılamaz hale getirdi

İnegöl'ün Halhalca Mahallesi'nde gece saat 02.00'de çıkan yangında samanlık kullanılamaz hale geldi; itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatte müdahaleyle söndürdü.

GİRİŞ: 13 Ekim 2026 - 09:43

GÜNCELLEME: 13 Ekim 2026 - 09:49

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EDİTÖR: Burcu Kaya

İnegöl Halhalca'da gece çıkan yangın samanlığı kullanılamaz hale getirdi

Olayın ayrıntıları:

İnegöl'ün kırsal Halhalca Mahallesinde saat 02.00 sıralarında bir samanlıkta yangın çıktı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor; durumu fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine ekipler yönlendirildi.

Müdahale ve söndürme:

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yapılan çalışma sonucunda yangın yaklaşık 1 saatlik müdahale ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Samanlık olayda kullanılamaz hale geldi.

Soruşturma başlatıldı:

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili olarak yapılacak araştırma, yangının kaynağı ve olası nedenlerini ortaya koymayı amaçlıyor.

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE...

BURSA’NIN İNEGÖL İLÇESİNDE GECE SAATLERİNDE ÇIKAN YANGINDA SAMANLIK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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