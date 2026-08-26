İnegöl'de dere ıslahıyla yeni yaşam alanları hedefleniyor

projelerin sahadaki durumu:

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz sahada yürütülen çalışmaları inceledi. Belediye talepleri doğrultusunda başlatılan çalışmalar dört koldan ilerliyor; Hocaköy Barajı projesi devam ederken, Bedre Deresi ve Karadere ıslah projeleri için ihaleler tamamlandı ve yüklenici firmalar çalışmalara başladı.

Başkan Taban, Mahmudiye, Akhisar ve Huzur mahallelerinde geçen derelerle ilgili uzun süredir devam eden taleplerin DSİ ile yürütülen görüşmeler sonrası programa alındığını ve iş teslimlerinin yapıldığını belirtti. Vatandaşların beklentileri doğrultusunda dere ıslahının yanı sıra çevre düzenlemeleri de planlanıyor.

projelerin teknik ayrıntıları:

Karadere üzerinde planlanan ıslah çalışması yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda. Proje kapsamında 7 bin 200 metre kıyı duvarı, 2 adet köprü ve 1 adet yaya geçişi yer alıyor. Bedre Deresi için ise yaklaşık 3 kilometrelik ıslah öngörülüyor; bu çalışmada yaklaşık 5 bin 500 metre duvar imalatı, 7 adet köprü ve 1 adet yaya geçiş köprüsü projelendirildi.

yatırım tutarı ve tamamlanma hedefi:

İki projenin toplam maliyetinin yaklaşık 1 milyar lira olduğu ifade edilirken, DSİ yetkilileri Karadere ıslah işinin bedelini 386 milyon lira olarak açıkladı. Ayrıca DSİ'nin son üç yılda İnegöl'e yaptığı yatırım tutarı 6,2 milyar TL'ye ulaştı.

DSİ, her iki ıslah projesini tamamlamak için iki yıllık bir hedef açıkladı. İnan Gündüz, işin planlandığı süre içinde tamamlanması için ekiplerin sahada yoğun şekilde çalıştığını belirtti.

iş birliği ve sonraki adımlar:

Başkan Taban, projelerde emeği geçenlere teşekkür ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta ile DSİ Bursa 1. Bölge Müdürü İnan Gündüz ve ekibine özel vurgu yaptı. Ayrıca Bursa Milletvekili Ayhan Salman ile AK Parti il ve ilçe teşkilatlarının katkıları da kaydedildi.

Belediye, DSİ tarafından yürütülecek ana ıslah çalışmalarının ardından yan bantlarda çevre düzenlemeleri, yürüyüş alanları ve köprü bağlantıları gibi ilave çalışmaları üstlenecek. Projelerin tamamlanmasıyla birlikte derelerin çevresinde yeni yaşam ve ulaşım alanları yaratılması hedefleniyor.

İNEGÖL BELEDİYE BAŞKANI ALPER TABAN, BEDRE DERESİ VE KARADERE ISLAH ÇALIŞMALARINI KAPSAYAN 2 PROJENİN TOPLAMDA 1 MİLYAR LİRALIK BİR YATIRIM OLDUĞUNU SÖYLEDİ. DSİ’NİN SON 3 YILDA İNEGÖL’DE YAPTIĞI YATIRIM İSE 6,2 MİLYAR TL’YE ULAŞTI.