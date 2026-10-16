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İnegöl'den Bursa'ya: Özündenkuru ve yerel tarım ürünleri fuarda

İnegöl Belediyesi ve İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi, Özündenkuru ve yerel tarım ürünlerini Bursa Tarım Fuarı'ndaki stantta tanıttı.

GİRİŞ: 16 Ekim 2026 - 16:05

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İnegöl'den Bursa'ya: Özündenkuru ve yerel tarım ürünleri fuarda

İnegöl'ün tarımsal değerleri fuarda:

İnegöl Belediyesi ile İnegöl Üreten Çiftçiler Kooperatifi iş birliğiyle kurulan stant, Bursa Tarım Fuarı'nda ilçenin tarımsal zenginliklerini ziyaretçilerle buluşturdu. Standın odağında yerel üretimin markalaşmasına örnek teşkil eden Özündenkuru meyve kuruları yer aldı. Etkinlik, üreticilerin emeğini görünür kılmak ve ürünleri daha geniş pazarlara taşımak amacıyla düzenlenen tanıtım çalışmalarının bir parçası olarak planlandı.

Özündenkuru ile katma değer hedefi:

İnegöl’ün verimli topraklarında yetişen meyveler, Özündenkuru markasıyla işlenip katma değerli ürünlere dönüştürülüyor. Fuarda marka tanıtımına ağırlık verilirken, ziyaretçilerle doğrudan temas kurularak markanın bilinirliğinin artırılması ve yeni iş bağlantıları kurulması hedeflendi. Stand, hem tüketici hem de sektör temsilcileri nezdinde İnegöl ürünlerinin ticari potansiyelini sergileme fırsatı sundu.

İnegöl modeli ve üreticiye verilen destekler:

Belediye Başkanı Alper Taban tarafından aktarıldığı üzere, tarımda İnegöl Modeliyle üretimin her aşamasına destek veriliyor. Bu kapsamda üreticilerin bir araya geldiği kooperatif yapısıyla ilçenin tarımsal altyapısı güçlendirildi; 4 bin ton kapasiteli soğuk hava deposu ve meyve-sebze kurutma tesisi gibi yatırımlar ön plana çıktı.

Ayrıca üreticilere yönelik ücretsiz toprak analizi ve tarımsal danışmanlık, fidan ve tohum destekleri, tarımsal makine ve ekipman yardımları, eğitim faaliyetleri ile alternatif ürün yetiştiriciliğini teşvik eden uygulamalar yürütülüyor. Bu desteklerin amacı yalnızca üretimi artırmak değil, çiftçilerin emeğinin ekonomik değere dönüşmesini sağlamak ve yerel ürünlerin sürdürülebilir biçimde markalaşmasına katkı sunmak.

Başkan Taban, Bursa Tarım Fuarı'ndaki ilginin doğru yönde bir gelişme olduğunu belirterek, kısa süre önce Madrid'de düzenlenen Fruit Attraction 2026 Fuarı'nda da İnegöl'ün yaş meyve ürünleriyle Özündenkuru meyve kurularının uluslararası temsilcilerle buluştuğunu hatırlattı. Bursa'daki tanıtımın, İnegöl'ün tarımsal değerlerini daha geniş kitlelere ulaştırma çabalarının devamı olduğu vurgulandı.

İNEGÖL’ÜN TARIM DEĞERLERİ, İNEGÖL BELEDİYESİ VE İNEGÖL ÜRETEN ÇİFTÇİLER KOOPERATİFİ İŞ BİRLİĞİYLE...

İNEGÖL’ÜN TARIM DEĞERLERİ, İNEGÖL BELEDİYESİ VE İNEGÖL ÜRETEN ÇİFTÇİLER KOOPERATİFİ İŞ BİRLİĞİYLE BURSA TARIM FUARI’NDA AÇILAN STANTTA GÖRÜCÜYE ÇIKTI. FUARDA İNEGÖL’ÜN TARIMSAL ÜRÜNLERİYLE BİRLİKTE YERLİ ÜRETİM MARKASI ÖZÜNDENKURU DA ZİYARETÇİLERLE BULUŞTU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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