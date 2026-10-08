İnegöl'ün denetim raporu: örnek gösterilen hizmet ve geliştirilecek alanlar

İnegöl meclisinde denetim raporu paylaşıldı

İnegöl Belediyesi'nin Ekim ayı olağan meclis toplantısında, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü tarafından hazırlanan 2021-2026 dönemine ait idari iş ve işlemlerle ilgili denetim raporu meclis üyeleriyle paylaşıldı. Toplam 15 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda, Belediye Başkanı Alper Taban raporu okudu ve denetim sonuçlarına dair değerlendirmelerde bulundu.

Denetimin kapsamı ve tarihleri:

Denetim, belediyenin 19 Eylül 2021 - 16 Eylül 2026 dönemine ait idari iş ve işlemlerini kapsayacak şekilde; 17 Ağustos - 16 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilmiş ve sonuç raporu hazırlanmıştır. Rapor, belediyenin hizmet anlayışı, kurumsal kapasitesi ve uygulamalarına ilişkin ayrıntılı değerlendirmeler içeriyor.

Olumlu bulunan uygulamalar:

Raporda İnegöl Belediyesi'nin pek çok alandaki uygulamaları olumlu örnekler olarak yer aldı. Sosyal belediyecilik kapsamında 5.201 hastaya ücretsiz hasta transfer hizmeti, vatandaş taleplerine hızlı yanıt veren 153 Çözüm Merkezi hizmeti ve lokalde markalaşma girişimi olan Gastro İnegöl dikkat çeken uygulamalar arasında gösterildi. Kültürel ve eğitimsel faaliyetler kapsamında İNESMEK kursları, nöbetçi kütüphaneler ile gençlere yönelik danışmanlık hizmetleri ve ulusal/uluslararası etkinlikler raporda öne çıkarıldı.

Dijital belediyeciliğe yönelik uygulamaların vatandaş işlemlerini kolaylaştırdığı; kariyer ve istihdam çalışmalarında ise Kariyer ve İstihdam Merkezi aracılığıyla oluşturulan 9.614 kişilik başvuru havuzu ve yıllık ortalama 1.000 kişiye sağlanan istihdam katkısının olumlu karşılandığı belirtildi. Kırsal kalkınma faaliyetlerinde ise 32 mahallede 2.200 dekar arazi temizliği, 29 mahallede 750 dekar fasulye hasadı desteği ve yaklaşık 950 ücretsiz toprak analizi gibi doğrudan üretici destekleri raporda somut örnekler olarak yer aldı.

Yalın belediyecilik çalışmaları da önemle vurgulandı; 814 personele verilen eğitim, tespit edilen 753 iyileştirme alanı ve yaklaşık 208 milyon TL tutarında ihtimal giderin önlenmesine yönelik uygulamalar, kaynakların daha etkin kullanılmasına yönelik somut adımlar olarak gösterildi. Mali değerlendirmede ise denetim dönemindeki borçlanmaların kanuni sınırlamalara uygun olduğu ve belediyenin ekonomik yapısının iyi durumda bulunduğu, ayrıca 2021-2025 döneminde memur personel giderlerinin yasal sınırlar içinde kaldığı kaydedildi.

Geliştirilmesi önerilen hususlar:

Rapor, aynı zamanda bazı idari ve bürokratik uygulamalarda geliştirme tavsiyeleri de içeriyor. Öne çıkan tavsiyeler arasında Yapı Kontrol Müdürlüğü kurulması, cadde ve meydanlara şehit isimleri verilirken bakanlığa bilgi verilmesi, kadrolu işçi izin uygulamalarının gözden geçirilmesi, bazı personelin mal bildirimlerini zamanında vermesi, gönüllü zabıta sisteminin kurulması ve metruk binaların tespiti ile yıkımına ağırlık verilmesi yer aldı.

Belediye yönetimi, raporda yer alan geliştirilmesi gereken hususları birimlerce titizlikle değerlendireceklerini ve gerekli düzeltmelerin yapılmasıyla hizmet kalitesi ve kurumsal kapasitenin güçlendirileceğini açıkladı.

Toplantıda konuşan Başkan Alper Taban, raporun İnegöl Belediyesi'ni yalnızca günlük hizmetleri yerine getiren bir kurum olmaktan öte, vatandaş odaklı, sosyal belediyeciliğe önem veren, kırsal kalkınmayı destekleyen, istihdam oluşturan ve yenilikçi uygulamalarla örnek teşkil eden bir yapı olarak ortaya koyduğunu vurguladı. Başkan Taban, denetim sürecinde görev alan kontrolörlere ve raporun hazırlanmasında emeği geçen personele teşekkür ederek raporun İnegöl halkı için hayırlı olmasını diledi.

İnegöl Belediyesi'nin başarısı bakanlığın denetim raporuna da yansıdı