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ING Yatırım'dan tek platformla küresel piyasa erişimi

ING Yatırım, yatırımcılara Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarında hisse, ETF ve vadeli işlemlere tek platformdan erişim sunuyor; kampanya 31 Ekim 2026'ya kadar.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 10:50

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

ING Yatırım'dan tek platformla küresel piyasa erişimi

ING Yatırım yurtdışı piyasa erişimini devreye aldı

ING Türkiye iştiraki ING Yatırım, bireysel yatırımcılara yurt dışı piyasalarda işlem yapma imkânı sağlayan yeni hizmetini kullanıma sundu. Artık yatırımcılar, yurt içi işlem seçeneklerinin yanı sıra Amerika, Avrupa ve Asya piyasalarında işlem gören hisse senetleri, ETF'ler ve vadeli işlem kontratlarına aynı platform üzerinden ulaşabilecek.

Hangi ürünlere ve piyasalara erişim sağlanıyor:

Yeni hizmet, yatırımcılara farklı coğrafyalardaki şirketler ve sektörel büyüme temalarına erişim imkânı veriyor. Kullanıcılar hisse senetleri, ETF'ler ve vadeli işlem kontratları gibi ürünleri değerlendirebilecek; böylece portföyler coğrafya, sektör ve para birimi bazında çeşitlendirilebilecek. Platform, yatırımcılara dijital ve kullanıcı dostu bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hesap açma süreci ve kampanya detayları:

Yurt dışı işlemler için yatırımcıların Yurt Dışı Piyasalar Yatırım Hesabını aktive etmeleri ve hesaplarına döviz transferi yapmaları gerekiyor. Başlatılan tanıtım kampanyası kapsamında, platform üzerinden ABD hisse senedi piyasalarında gerçekleştirilen ilk 25 işlem

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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