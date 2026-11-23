Turnuva açılışı ve katılımcılar:

İnönü Üniversitesi Münazara Topluluğu öncülüğünde ve Yeşilyurt Belediyesi paydaşlığında düzenlenen organizasyonda, farklı fakültelerden oluşturulan 20 takım mücadele ediyor. Turnuva, üniversite bünyesinde öğrencilerin düşüncelerini yapılandırma, savunma ve karşı görüşlere saygı çerçevesinde tartışma alışkanlığı kazanmasını amaçlıyor.

Açılış programına İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ve Prof. Dr. Mehmet Sağlam, Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bünyamin Akdemir, Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Hakan Tunç ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Berkant Akkuş, Av. Mert Banazılı, Yeşilyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Enver Türkmen ile öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmaları:

Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Açılışta konuşan Enver Türkmen şu değerlendirmeyi yaptı: "Bugün burada gençlerimizin sadece hitabetini değil, ortak akıl geliştirme iradesini, meselelere çözüm odaklı bakışını ve yarınlara olan güçlü inancını hep birlikte göreceğiz. Farklı düşünceler bizim ayrışma noktamız değil, bilakis en büyük zenginliğimizdir. Yeter ki sözümüzü edep dairesinde, samimiyetle ve milletimize değer katma gayesiyle söyleyelim".

Prof. Dr. Süleyman Nihat Şad ise münazaranın demokratik tartışma kültüründeki rolüne vurgu yaparak, "Türkiye’de tartışma denildiğinde çoğu zaman münakaşa ve kavga akla geliyor. Oysa tartışma, demokratik bir ortamda insanların görüşlerini özgürce ifade edebilmesidir. Münazaranın temel amacı da farklı görüşleri sabırla dinleyebilmek ve bu görüşlere saygı duyabilmektir" ifadelerini kullandı.

Süreç ve beklentiler:

Yetkililer, açılışın ardından turnuvanın işleyişine ilişkin kuralları ve maç formatını katılımcılara aktardı. Karşılaşmalar iki hafta boyunca sürecek ve her turda takımlar belirlenen konular çerçevesinde farklı görüşleri savunacak, argümanlarını sunacak.

Organizasyon düzenleyicileri, etkinliğin öğrencilerin özgüven, hitabet ve eleştirel düşünce becerilerine katkı sağlayacağını belirterek, turnuvanın hem akademik hem sosyal açıdan gençlerin gelişimine destek olmasını hedeflediklerini ifade etti. Turnuvada emeği geçenlere teşekkür edilirken, yarışmacılara başarılar dilendi.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİNDE MÜNAZARA TURNUVASI BAŞLADI