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İnönü'de gönül bağları tazelendi: Nebi Hatipoğlu ile meclis ve ziyaretler

Nebi Hatipoğlu, İnönü İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat ve vatandaşlarla buluştu; ziyaretler yaptı, ilçe için çalışma hedeflerini paylaştı.

GİRİŞ: 20 Ekim 2026 - 10:38

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EDİTÖR: Caner Şahin

İnönü'de gönül bağları tazelendi: Nebi Hatipoğlu ile meclis ve ziyaretler

Toplantı süreci ve temaslar:

Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Milletvekili Nebi Hatipoğlu ile teşkilat ve vatandaşların katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantı öncesinde Hatipoğlu, İlçe Başkanı Kamil Şen ile birlikte İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret ve vefa buluşmaları:

Milletvekili Hatipoğlu, program kapsamında önceki dönem AK Parti İlçe Başkanı Gökhan Aydın'ın hanesine vefa ziyareti gerçekleştirdi; sonrasında parti üyesi İlkay Şengül'ün evine konuk oldu. Ziyaretlerin ardından Hatipoğlu, "Samimi bir sohbet eşliğinde gönül bağlarımızı tazeledik. İnönü’de bizleri samimiyetle ağırlayan herkese gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Toplantıda ele alınan gündem:

İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'nda teşkilat mensuplarıyla ilçe için yapılacak çalışmalar ve hedefler masaya yatırıldı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında bulunan Hatipoğlu, "Fikirlerimizi paylaştığımız, karşılıklı istişarelerde bulunduğumuz verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle, İnönü’müz için aynı heyecanla çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. Toplantı ve eşlik eden ziyaretler, ilçede dayanışma ve ortak çalışma vurgusunu ön plana çıkardı.

ESKİŞEHİR&#039;DE İNÖNÜ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, AK PARTİ MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU&#039;NUN...

ESKİŞEHİR'DE İNÖNÜ İLÇE DANIŞMA MECLİSİ TOPLANTISI, AK PARTİ MİLLETVEKİLİ NEBİ HATİPOĞLU'NUN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Caner Şahin

Caner Şahin

 Siyaset & Politika Editörü

Siyaset bilimi altyapısına sahip. Seçim analizleri, parti açıklamaları ve kulis haberlerini hazırlıyor.

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