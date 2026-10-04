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İş dünyası dayanışmayı öne çıkarıyor: Malatya platformu vakfın açılışında yer aldı

Malatya İş İnsanları Platformu, 3 Ekim 2026'da Bahariye'de düzenlenen 'İstikamet Üzere Yarım Asırlık Hareket' açılışında insan odaklı dayanışmayı vurguladı.

GİRİŞ: 04 Ekim 2026 - 14:49

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İş dünyası dayanışmayı öne çıkarıyor: Malatya platformu vakfın açılışında yer aldı

Programda öne çıkanlar:

Malatya İş İnsanları Platformu, İnsan ve Medeniyet Hareketi Vakfı’nın 2026-2027 Dönem Açılış Programı’na katıldı. 3 Ekim 2026 tarihinde Bahariye’de gerçekleşen organizasyon, 'İstikamet Üzere Yarım Asırlık Hareket' teması etrafında insan merkezli çalışmalar, medeniyet değerlerinin yaşatılması, dayanışma ve toplumsal sorumluluk konularını gündeme taşıdı.

iş dünyasının mesajı:

Platform Başkanı Ahmet Özköse ve Başkan Yardımcısı Av. Faruk Aktay programda iş dünyasının sadece üretim ve istihdamla değil, aynı zamanda paylaşma, dayanışma ve insana hizmet sorumluluklarını da üstlenmesi gerektiğini vurguladı. Özköse, gençlerin eğitimi, emek verenlerin haklarının korunması ve muhtaçlara destek verilmesinin medeniyet değerlerinin günlük hayatta yaşatılması bakımından önemine dikkat çekti.

vakfa teşekkür ve yeni döneme temenni:

Malatya İş İnsanları Platformu temsilcileri, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. İnsan ve Medeniyet Hareketi Onursal Başkanı Mehmet Güney, Başkan Kemal Özden ile vakıf çalışanları ve gönüllülere şükran sunuldu; yeni dönemin ülke, millet ve İslam alemi için hayırlara vesile olması dileği ifade edildi.

MALATYA İŞ İNSANLARI PLATFORMU İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ VAKFI AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

MALATYA İŞ İNSANLARI PLATFORMU İNSAN VE MEDENİYET HAREKETİ VAKFI AÇILIŞ PROGRAMINA KATILDI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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