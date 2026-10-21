İş güvenliğinde süreklilik hedefi: MUSKİ genel kurulunda değerlendirmeler

MUSKİ'de iş sağlığı ve güvenliği toplantısı

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) bünyesinde iş sağlığı ve güvenliği gündemli bir toplantı yapıldı. Toplantının, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın çalışan sağlığı ve iş güvenliğine verdiği önemin bir yansıması olduğu belirtildi.

toplantıda ele alınan başlıklar:

Genel Kurul çatısı altında mevcut uygulamalar ve iş güvenliği süreçleri detaylı şekilde değerlendirildi. Çalışma koşullarının güvenli hale getirilmesine yönelik mevcut uygulamalar, risk değerlendirmeleri ve süreçlerin iyileştirilmesine dönük adımlar tartışıldı. Toplantıda ayrıca işyerlerinde süreklilik gösteren önlemler ve denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

teşekkür belgeleri ve katılımcılar:

Toplantıya MUSKİ Genel Müdürü Yılmaz Şengül başkanlık etti. Kurul çalışmaları ve katkılarından dolayı Çevre Koruma Dairesi Başkanı Harika Özkan ile Arıtma Tesisleri Dairesi Başkanı Sait Güller için teşekkür belgeleri Genel Müdür Şengül tarafından takdim edildi. Katılımcılar, uygulamaların sahada etkin şekilde uygulanmasının önemine işaret etti.

Toplantı sonuçları, iş sağlığı ve güvenliği uygulamalarının devamlılığı ve çalışanların korunmasına yönelik adımların sürdürülmesi yönünde bir kararlılık mesajı verdi. MUSKİ yönetimi, güvenli çalışma şartlarının oluşturulması için çalışmaların aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi.

MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE (MUSKİ) İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ TOPLANTISI YAPILDI.