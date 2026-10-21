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İş yerinde alev alarmı; vali olay yerinde inceleme yaptı

Antakya'da MOBSAN içindeki Akabe Mobilya'da çıkan yangın, Hatay Büyükşehir itfaiyesinin müdahalesiyle kontrol altına alındı; Vali Masatlı inceleme yaptı.

GİRİŞ: 21 Ekim 2026 - 10:48

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EDİTÖR: Murat Öztürk

İş yerinde alev alarmı; vali olay yerinde inceleme yaptı

olayın gelişimi:

Antakya ilçesinde bulunan Mobilyacılar İhtisas Sanayi Sitesi (MOBSAN) içindeki Akabe Mobilya şirketinde yangın çıktı. Vatandaşların kısa sürede fark ederek bildirdiği alevler üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

müdahale ve ekiplerin çalışması:

Bölgeye intikal eden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hızlı müdahaleyle alevlere karşı çalışma başlattı. Müdahale anları havadan görüntülendi ve ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

söndürme sonrası işlemler:

Yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti ve soğutma çalışmaları yürütülmeye devam ediyor. Olay yerinde güvenlik önlemleri alınırken, fabrikanın yeniden güvenli hale getirilmesi için soğutma faaliyetleri sürüyor.

valinin incelemesi:

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, yangının çıktığı fabrikaya gelerek incelemelerde bulundu ve yerinde bilgi aldı. Yetkililerle görüşmeler yapan Vali Masatlı, süreç hakkında bilgi aldı ve gerekli tedbirlerin takip edileceğini belirtti.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKADA İNCELEMELERDE BULUNDU.

HATAY VALİSİ MUSTAFA MASATLI, YANGININ ÇIKTIĞI FABRİKADA İNCELEMELERDE BULUNDU.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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