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Işık Dağı'ndaki orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Çankırı Çerkeş ile Ankara Kızılcahamam sınırında Işık Dağı'nda çıkan orman yangını, 14 araç, 1 helikopter, 1 dron ve 60 personelle kontrol altına alındı.

GİRİŞ: 13 Eylül 2026 - 15:35

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Işık Dağı'ndaki orman yangını ekiplerin koordineli müdahalesiyle kontrol altına alındı

Işık Dağı'nda yangın kontrol altına alındı

Çankırı'nın Çerkeş ilçesi ile Ankara'nın Kızılcahamam ilçesi sınırında bulunan Işık Dağı'ndaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen birimler, hem hava hem de kara unsurlarıyla hızlı biçimde müdahaleye geçti.

Müdahale ekipleri ve araç dağılımı:

Yangına ilk müdahale için Ankara ve Çankırı'dan Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi. Katkı veren birimler arasındaki dağılım şu şekilde gerçekleşti: AFAD'tan 1 araç, 1 dron ve 3 personel; Çerkeş İtfaiyesi'nden 2 araç ve 6 personel; Atkaracalar İtfaiyesi'nden 1 araç ve 2 personel; Çardaklı Belediyesi'nden 1 araç ve 2 personel; Saçak İtfaiyesi'nden 1 araç ve 3 personel; Jandarma Komutanlığı'ndan 1 araç ve 4 personel; Orman İşletme Müdürlüğü'nden ise 6 araç, 1 arazöz, 1 helikopter ve 40 personel görev aldı. Toplamda 14 araç, 1 helikopter, 1 dron ve 60 personel ile yangın kontrol altına alındı.

Söndürme ve soğutma çalışmaları:

Ekiplerin koordineli çalışması sonucu alevler kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Yetkililer, bölgedeki denetim ve soğutma faaliyetlerinin yangının tamamen söndürülmesine kadar sürdürüleceğini bildirdi.

ÇANKIRI VE ANKARA SINIRINDA BULUNAN ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE...

ÇANKIRI VE ANKARA SINIRINDA BULUNAN ORMANLIK ALANDA ÇIKAN YANGIN, HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İLE KONTROL ALTINA ALINDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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