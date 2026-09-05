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Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Manavgat'ta kırmızı ışık ihlali yapan ticari taksi, D-400'de motosiklete çarptı; sürücü yaralandı. Taksi şoförüne 51 bin TL, diğerlerine 80 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 10:51

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 11:00

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Işık ihlalinde motosikletle çarpışan taksi sürücüsüne 51 bin lira ceza

Kaza ve ilk müdahale:

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, Alanya-Manavgat D-400 Karayolu üzerindeki ışıklı kavşakta meydana gelen kazada 07 J 0262 plakalı ticari taksi ile 07 BNM 225 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Furkan T. yaralanırken, bölgeye gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparak yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde, ticari taksinin kavşakta kırmızı ışığı ihlal ederek geçtiği ve çarpışmanın ardından taksinin kısa süreli olay yerinden ayrıldığı görüldü.

Kamera kayıtları ve olay yerindeki ifade:

Manavgat Bölge Trafik İstasyon Amirliği ekipleri, olayın ardından kaza yerine gelen ve araçta bulunduğunu belirten sürücü Enes K. ile görüşme yaptı. Enes K., araçta müşteri olduğunu, müşteriyi bırakmak için olay yerinden ayrıldığını, sonrasında geri döndüğünü belirtti. Ancak trafik ekiplerinin incelediği kamera kayıtları taksinin kırmızı ışık ihlali yaptığını açıkça ortaya koydu.

Uygulanan cezalar ve idari işlem:

Trafik ekipleri tarafından yapılan incelemede; ticari taksi sürücüsüne, olay yerinden ayrıldığı için 46 bin TL idari para cezası ve 2 yıl süreyle sürücü belgesine el koyma, kırmızı ışık ihlali nedeniyle de 5 bin TL idari para cezası ve 2 ay süreyle ilave el koyma işlemi uygulandı. Böylece taksi sürücüsüne toplam 51 bin TL para cezası kesildi ve sürücü belgesine 26 ay el konuldu.

Motosiklet sürücüsü Furkan T.'ye ehliyetsiz araç kullanmaktan 40 bin TL, motosiklet sahibi hakkında ise ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan dolayı yine 40 bin TL idari para cezası kesildi; bu iki ceza toplamda 80 bin TL ediyor.

Olay sonrası araçların durumu:

Kaza sonucu parçalara ayrılan motosiklet, olay yerine çağrılan forklift ile toplanarak bulunduğu yerden kaldırıldı. Soruşturma kapsamında trafik ekipleri görüntü ve ifadeler üzerinden incelemelerini sürdürüyor.

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN TİCARİ TAKSİNİN MOTOSİKLETE ÇARPMASI...

ANTALYA’NIN MANAVGAT İLÇESİNDE KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPAN TİCARİ TAKSİNİN MOTOSİKLETE ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA PARÇALARA AYRILAN MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ YARALANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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