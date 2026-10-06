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İskenderun'da belediye başkanı ilk kepçeyi vurdu: Halk Ekmek fabrikası için kazılar başladı

İskenderun'da Halk Ekmek fabrikasının temel kazı çalışmaları başladı; Başkan Mehmet Dönmez ilk kepçeyi kullanarak projenin başlangıcına katıldı.

GİRİŞ: 06 Ekim 2026 - 09:06

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EDİTÖR: Selin Yıldız

İskenderun'da belediye başkanı ilk kepçeyi vurdu: Halk Ekmek fabrikası için kazılar başladı

projenin ilk adımı atıldı:

İskenderun Belediyesi tarafından kentte hayata geçirilmesi planlanan Halk Ekmek fabrikasının temel kazı çalışmaları başlatıldı. Proje alanında iş makineleriyle gerçekleştirilen kazı, fabrikanın yapım sürecine geçildiğinin somut göstergesi oldu.

başkan dönmez sahaya indi:

İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez de çalışmalara katılarak iş makinesinin başına geçti ve ilk kazıyı bizzat gerçekleştirdi. Başkan Dönmez, projenin ilk adımında yer almak istediğini belirtti ve bu anın önemine vurgu yaptı.

Çalışma sırasında yapılan açıklamalarda, fabrikanın İskenderun'a yeni bir hizmet kazandıracağı ve inşaatın kısa sürede tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Temel kazıların başlamasıyla proje planlanan yapım aşamasına geçmiş oldu.

hizmete hazırlık sürüyor:

Belediye yetkilileri, projenin ilerleyen safhalarında inşaat ve tesis kurulumuyla ilgili süreçleri hızlandırmayı planladıklarını belirtiyor. Halk Ekmek fabrikasının tamamlanmasıyla kentte ek bir kamu hizmetinin devreye girmesi amaçlanıyor.

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DÖNMEZ, HALK EKMEK FABRİKASININ TEMEL KAZI ÇALIŞMALARI...

İSKENDERUN BELEDİYE BAŞKANI MEHMET DÖNMEZ, HALK EKMEK FABRİKASININ TEMEL KAZI ÇALIŞMALARI SIRASINDA İŞ MAKİNESİNİ KULLANARAK İLK KEPÇEYİ VURDU.

Selin Yıldız

Selin Yıldız

 İç Anadolu Editörü

İç Anadolu odaklı bölgesel tarım, ekonomi ve yerel idare haberlerinin yayına giriş süreçlerinden sorumlu.

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