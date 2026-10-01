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İskenderun'da gıda işletmelerine kapsamlı denetim

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ve ekipleri, İskenderun'da gıda güvenilirliği, hijyen ve mevzuata uygunluk denetimleri gerçekleştirdi; kontroller sürecek.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 08:31

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EDİTÖR: Serkan Varol

İskenderun'da gıda işletmelerine kapsamlı denetim

Denetimin kapsamı:

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, gıda satış yerlerinde kapsamlı denetimler yapıldı. Denetimler sırasında işletmelerin gıda güvenilirliği, hijyen şartları ve ilgili mevzuata uygunluk değerlendirmeleri yerinde incelendi. Amaç, tüketicilere sunulan gıda ürünlerinin güvenli ve sağlıklı olmasını sağlamak olarak açıklandı.

Ekip ve yöntem:

İncelemeler; İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ile İskenderun İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütüldü. Denetimlere resmi gıda kontrol görevlisi teknik personelleri de katıldı. İşletmelerin işleyişi gözlemlenirken, depolama, etiketleme, son kullanma süreleri ve personel hijyeni gibi kriterler titizlikle değerlendirildi.

Bulgular ve hedeflenen sonuçlar:

Yetkililer, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi ve mevzuata uyumun sağlanması için işletmelerle bilgilendirme yapılacağını belirtti. Ayrıca denetimlerin süreklilik arz edeceği, il genelinde hijyen ve mevzuata uygunluğun takip edileceği vurgulandı. Bu çalışmaların temel hedefi, tüketicilerin güvenilir ve sağlıklı gıdaya erişimini desteklemek ve olası riskleri en aza indirmektir.

İSKENDERUN’DA FAALİYET GÖSTEREN GIDA SATIŞ YERLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE HİJYEN ŞARTLARINA...

İSKENDERUN’DA FAALİYET GÖSTEREN GIDA SATIŞ YERLERİNDE GIDA GÜVENİLİRLİĞİ VE HİJYEN ŞARTLARINA YÖNELİK DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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