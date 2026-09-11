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İskenderun'da vatandaş ihbarıyla kurtarılan yavru kedilerin sağlık durumu iyi

İskenderun'da vatandaşların ihbarıyla araç motorlarında mahsur kalan yavru kediler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle güvenle kurtarıldı; sağlıkları iyi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 09:41

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EDİTÖR: Aslı Han

İskenderun'da vatandaş ihbarıyla kurtarılan yavru kedilerin sağlık durumu iyi

İskenderun'da itfaiye müdahalesi:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda araçların motor kısımlarına girerek mahsur kalan yavru kediler, vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.

Müdahale süreci:

İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri araçların motor bölümlerinde sıkışan kedileri dikkatle ve güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.

Kedilerin sağlık durumu:

Kurtarılan yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İSKENDERUN’DA ARAÇLARIN MOTOR KISMINDA MAHSUR KALAN KEDİLERİN EKİPLER TARAFINDAN...

İSKENDERUN’DA ARAÇLARIN MOTOR KISMINDA MAHSUR KALAN KEDİLERİN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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