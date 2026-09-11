İskenderun'da vatandaş ihbarıyla kurtarılan yavru kedilerin sağlık durumu iyi

İskenderun'da itfaiye müdahalesi:
Hatay'ın İskenderun ilçesinde farklı noktalarda araçların motor kısımlarına girerek mahsur kalan yavru kediler, vatandaşların ihbarı üzerine ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı.
Müdahale süreci:
İhbarı alan ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı. İtfaiye ekipleri araçların motor bölümlerinde sıkışan kedileri dikkatle ve güvenli şekilde bulunduğu yerden çıkardı.
Kedilerin sağlık durumu:
Kurtarılan yavru kedilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İSKENDERUN’DA ARAÇLARIN MOTOR KISMINDA MAHSUR KALAN KEDİLERİN EKİPLER TARAFINDAN KURTARILMASI.
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