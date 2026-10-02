İskenderun’da yağış sırasında yıldırım düşen ağaç alev aldı

olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu bir ağaçta yangın çıktı. Olay, ilçenin Meydan Mahallesi sınırlarında gerçekleşti; çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere haber verildi.

müdahale ve soğutma çalışması:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ağaçta ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı. Müdahale sırasında çevre güvenliği sağlandı ve yangının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı.

Yetkililer, sürdürülen çalışmalar sayesinde yangının geniş bir alana sıçramadan söndürüldüğünü bildirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

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