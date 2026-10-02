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İskenderun’da yağış sırasında yıldırım düşen ağaç alev aldı

İskenderun Meydan Mahallesi'nde yağış anında yıldırım isabet eden ağaçta çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederek alevleri kısa sürede söndürüp soğutma yaptı.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 09:37

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EDİTÖR: Aslı Han

İskenderun’da yağış sırasında yıldırım düşen ağaç alev aldı

olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, yağış sırasında meydana gelen yıldırım düşmesi sonucu bir ağaçta yangın çıktı. Olay, ilçenin Meydan Mahallesi sınırlarında gerçekleşti; çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere haber verildi.

müdahale ve soğutma çalışması:

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, alevlere hızlı şekilde müdahale etti. Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ağaçta ve çevresinde soğutma çalışması yapıldı. Müdahale sırasında çevre güvenliği sağlandı ve yangının yayılmasını önlemek için gerekli tedbirler alındı.

Yetkililer, sürdürülen çalışmalar sayesinde yangının geniş bir alana sıçramadan söndürüldüğünü bildirdi ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını aktardı.

İSKENDERUN MEYDAN MAHALLESİ’NDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN AĞAÇ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE...

İSKENDERUN MEYDAN MAHALLESİ’NDE YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU ÇIKAN AĞAÇ YANGINI EKİPLERİN MÜDAHALESİYLE KONTR

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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