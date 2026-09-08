Dolar 48,4552 +0,04%
Euro 56,3075 +0,08%
Bist 14.110,01 -0,29%
Altın Gram 6.928,78 -0,65%
EUR/USD 1,1617 -0,07%
Brent Petrol 98,38 +2,18%
--°

Kırtasiyede etiket ve fiyat denetimi: Gaziantep'te 18 bin ürün incelendi

Gaziantep'te 312 iş yerinde 18 bin kırtasiye ürünü etiket, fiyat ve sağlık yönünden denetlendi; vatandaşlar ALO 175 veya HFA ile bildirimde bulunabilir.

GİRİŞ: 08 Eylül 2026 - 12:48

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Kırtasiyede etiket ve fiyat denetimi: Gaziantep'te 18 bin ürün incelendi

Kırtasiyede etiket ve fiyat denetimi devam ediyor

Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, yeni eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala kırtasiye ve okul malzemelerinde kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Denetimler, Ticaret Bakanlığı talimatları doğrultusunda yürütüldü ve hedef, öğrencilerin güvenli ve mevzuata uygun ürünlere erişimini sağlamaktı.

Denetimin kapsamı ve bulgular:

Ekipler il genelinde 312 iş yerinde yaptığı incelemede toplam 18 bin ürün kontrol etti. İncelemelerde ürünlerin etiket ve fiyat bilgileri, mevzuata uygunluğu ve tüketici sağlığı açısından taşıması gereken şartlar gözden geçirildi. Özellikle çocukların doğrudan temas ettiği kırtasiye ürünlerinin güvenlik ve standartlar açısından uygunluğu detaylı şekilde değerlendirildi.

Denetimlerde ayrıca raf ve kasa fiyatı uyumu; etiketlerde birim ve satış fiyatının açıkça belirtilip belirtilmediği denetlendi. Mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde ilgili firmalar hakkında gerekli idari yaptırımlar uygulandığı bildirildi.

İl müdürlüğünün rolü ve rehberlik çalışmaları:

Gaziantep Ticaret İl Müdürü Burhan Kahraman saha denetimlerine katılarak çalışmaları yerinde takip etti. Kahraman, denetimlerin 11 Ağustos itibarıyla başlatıldığını ve 2026-2027 eğitim-öğretim dönemi hazırlıkları kapsamında aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Denetimlerin yanı sıra kırtasiye esnafına mevzuat ve ürün güvenliği standartları konusunda rehberlik hizmeti verildiği vurgulandı.

Yetkililer, denetimlerle amacın hem fahiş fiyat ve etiket ihlallerini önlemek hem de esnafı bilinçlendirerek şeffaf bir piyasa düzeni oluşturmak olduğunu kaydetti.

Ailelere uyarı ve başvuru kanalları:

Kahraman ailelere alışveriş sırasında etiket kontrolü yapmaları uyarısında bulundu. Ebeveynlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığını kontrol etmesi ve uyuşmazlıklarda tüketici lehine olan fiyatın geçerli olacağının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Vatandaşların karşılaştıkları aksaklıkları bildirebilmeleri için ALO 175 Tüketici Hattı veya Haksız Fiyat Artışı (HFA) Mobil Uygulaması üzerinden İl Müdürlüğüne başvuru yapabilecekleri belirtildi. İl Müdürlüğü, denetim ve rehberlik faaliyetlerinin eğitim-öğretim dönemi boyunca kararlılıkla süreceğini duyurdu.

GAZİANTEP&#039;TE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE...

GAZİANTEP'TE YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILININ BAŞLAMASINA SAYILI GÜNLER KALA, ÖĞRENCİLERİN GÜVENLİ VE MEVZUATA UYGUN ÜRÜNLERE ULAŞABİLMESİ AMACIYLA KIRTASİYE İŞLETMELERİNDE DENETİM YAPILDI.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

haşhaşta 2026 alım dönemi: fiyatlar, koşullar ve teslimat kuralları açıklandı
images

Maliyet baskısı slaj ve samanı üretimin merkezine taşıdı
images

Gülsüm Orbay L’Oréal Türkiye'de tüketici ürünleri satış liderliğine getirildi
images

Kırtasiye denetimleriyle velilere güvence: 18 bin ürün incelendi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gabar'dan 83-84 bin varil: enerji ve terörle mücadelede yeni ekonomik ufuk

Yaya geçidinde sönen Güneş için adalet arayışı

Aliağa'da erken tanı için Pembe Prenses üç hafta hizmette

Essen'de veda: ATGB başkonsolos Taylan Özgür Aydın'a teşekkür ziyaretinde

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Ümraniye'de gece yarısı zincirleme kaza: Şile otoyolu trafiği kilitlendi

İran misilleme adımını büyüttü: Erbil'deki ABD hedefleri vuruldu iddiası

Park halindeki otomobil alt yola yuvarlandı: sürücü yaşamını yitirdi

Çorum’da husumet sokakta bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 yaralı, 2 gözaltı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı