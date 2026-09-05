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İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı, üretim Gaziantep'i canlandırıyor

İslahiye'de 20-25 bin dekarda başlayan kırmızı biber hasadı, yüksek rekolte ve günlük tonlarla çalışanlara ek gelir sağlıyor, ürünler ülke geneline gidiyor.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 11:32

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı, üretim Gaziantep'i canlandırıyor

hasadın kapsamı ve ekonomik etkisi:

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kırmızı biber hasadı başladı. Bölge, kentteki biber üretiminin yüzde 90'ının gerçekleştirildiği alanlar arasında yer alıyor ve üretim sahaları yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık büyüklükte. Gastronomi kenti Gaziantep için biber üretimi hem tarımsal istihdam hem de gıda sanayine hammadde sağlama açısından kritik bir rol oynuyor.

Hasatta çalışan işçiler, yaz sıcağı altında günlük tonlarca ürün toplayarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor. Toplanan biberler kurutulduktan sonra toz biber ve pul biber olarak işlenirken, yaş olarak ayrılan kısımlar salça üretiminde kullanılıyor. İslahiye'de üretilen biberler yalnızca Gaziantep içinde kalmıyor; büyük bir bölümünü diğer illere gönderiliyor ve işleme tesislerinde değerlendiriliyor.

çiftçinin gözünden süreç:

Hasat zamanlaması ve verimle ilgili bilgi veren çiftçi Hulki Gerçek, "Biber hasadına Ağustosun 5’i ile 15’i arasında başlıyoruz. Bu sene yağmur nedeniyle biraz gecikmeli başladık. Mahsullerde verim normal. Genelde tatlı biber olarak verim iyi de acı biberde verim düşük. İşçilerimiz, ton hesabı çalışıyor. Tonunu ise 7 bin TL’den topluyorlar. Ortalama sabah saat 6-7 gibi başlıyorlar, akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar. Biz topladığımız biberleri, sergende çektirip çuvallarla Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Burada da fabrikalarımız var ama genelde oraya gönderiyoruz. Bu biberler fabrikalarda toz biber haline getiriliyor. Kullandığımız yemekte pul biber, toz biber gibi çeşitlendiriyorlar" dedi.

Çiftçilerin anlatımına göre, hasadın başlama tarihindeki kayma yağış koşullarına bağlı olurken, genel verim tatlı biberde iyi; acı biberde ise beklentiler daha düşük. Ürünlerin büyük kısmının işleme tesislerine gönderilmesi, hem yöresel tüketimi hem de sanayiye hammadde akışını düzenliyor ve bölge ekonomisine katkı sağlıyor.

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İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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