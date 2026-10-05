Isparta’da artan zarar için koordineli yaban domuzu avı

sürek avı ve operasyonun işleyişi:

Isparta'da son dönemlerde tarım arazilerine, meyve bahçelerine ve zaman zaman mahalle aralarına kadar inmeye başlayan yaban domuzları için sabah erken saatlerde geniş kapsamlı bir sürek avı düzenlendi. Operasyon, Isparta Valiliği desteği ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü koordinasyonunda, Isparta Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği tarafından gerçekleştirildi.

Yaklaşık 25 kişilik avcı ekibi, bölgedeki koordinasyonu sağladıktan sonra dağlık alanlarda tespit edilen bölgelere yöneldi. Av sırasında kullanılan avcı köpekleri aktif görev aldı ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Isparta Şefliği personeli de ekibe eşlik etti.

Uzun süren arama ve takip çalışmalarının ardından ekipler, toplam 47 yaban domuzunu etkisiz hale getirdi. Avın, popülasyonun kontrol altına alınması ve tarım alanlarına verilen zararın azaltılması amaçları doğrultusunda planlandığı bildirildi.

yerel etkiler ve çiftçilerin talepleri:

Operasyonun yapıldığı alan; Çünür Mahallesi, Senirce köyü ve Bozanönü köyü arasında kalan dağlık kesim olup, tarım arazileri ve meyve bahçelerine çok yakın konumda bulunuyor. Bölgedeki yoğun domuz hareketliliği, çiftçiler ve mahalle sakinleri tarafından ciddi endişe konusu haline gelmişti.

Isparta Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kum, yapılan çalışmaları ve gerekçesini şu sözlerle özetledi: 'Isparta çevresinde muhtarlar ve çiftçilerle sürekli istişare halindeyiz. Bu bölgede yoğun bir yaban domuzu popülasyonu olduğunu biliyoruz, mücadele gerek. Köpeklerimiz iyi çalıştı, arkadaşlarımız güzel av yaptılar.' Kum ayrıca bölgenin üniversite ve yerleşim alanlarına yakın olmasının tehlikeyi artırdığını vurguladı.

ilerisi için planlanan önlemler:

Yetkililer ve dernek temsilcileri, sürek avlarının tek başına uzun vadeli çözüm olmayacağını, popülasyon kontrolü için düzenli takip ve gerekirse ilave müdahalelerin süreceğini belirtti. Murat Kum, 'Mücadeleyi bıraktığımızda bu canlı çok fazla çoğalabiliyor. Çevreye de çok fazla zararı var. Mücadelemiz devam edecek' diyerek önlemlerin süreceğini ifade etti.

Avcı ekiplerinin ve doğa koruma görevlilerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirilen bu operasyonda, hem tarımsal üretimin korunması hem de yerleşimlerde yaşanabilecek olası risklerin azaltılması hedeflendi.

YABAN DOMUZLARI İÇİN AVCILAR, SÜREK AVINA ÇIKTI