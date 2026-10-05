Isparta’da tarım arazilerini hedef alan sürüler için geniş çaplı sürek avı

Isparta çevresinde tarım arazileri ve bahçelere zarar veren, zaman zaman mahalle aralarına kadar inen yaban domuzlarına karşı düzenlenen sürek avında, koordineli çalışma sonucunda 47 yaban domuzu avlandı. Operasyon, bölge halkının artan endişesine yönelik olarak gerçekleştirildi.

avın organizasyonu ve uygulama:

Sürek avı, Çünür Mahallesi, Senirce köyü ve Bozanönü köyü arasında kalan dağlık bölgede yapıldı. Alınan izinler doğrultusunda Isparta Valiliğinin desteği ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün koordinasyonuyla Isparta Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği tarafından gerçekleştirildi. Erken saatlerde bir araya gelen yaklaşık 25 kişilik avcı ekibi, avcı köpeklerinin aktif desteğiyle tespit edilen bölgelere yöneldi. Görev sırasında Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Isparta Şefliği personelleri de avlanmaya eşlik etti.

Uzun süren ve hataya olanak vermeyecek koordinasyonla yürütülen çalışmada ekipler, dağlık alanlarda önemli sayıda yaban domuzu tespit etmiş ve planlı şekilde müdahale etmişlerdir.

neden mücadele sürüyor:

Dernek temsilcileri ve yerel yetkililer, bölgede yaban domuzu popülasyonunun yoğun olduğuna dikkat çekiyor. Isparta Avcılık ve Atıcılık İhtisas Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kum operasyona ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı: "Isparta Valiliğimiz ve Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüzün istekleriyle ava çıktık. Bu bölgede yoğun bir yaban domuzu popülasyonu olduğunu biliyoruz. Bunun üzerine bu bölgede sürek avı düzenledik. Köpeklerimiz iyi çalıştı, arkadaşlarımız güzel av yaptılar. Bize desteklerinden dolayı hem Isparta Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğümüze hem de Isparta Valiliğimize çok teşekkür ediyoruz."

Murat Kum ayrıca mücadeleyi sürdürme gerekçesini şöyle açıkladı: "Burada yaban domuzu popülasyonu çok fazla. Mücadele gerekiyor, mücadeleyi bıraktığımızda bu canlı çok fazla çoğalabiliyor. Çevreye de çok fazla zararı var. Ayrıca bu bölgedeki üniversiteye çok yakın oluşu, yerleşim yerine yakın olması sebebiyle insanlara zarar verme ihtimali de çok yüksek. Mücadelemiz devam edecek" dedi.

Yetkililer ve avcılar, tarım alanlarını korumak ve yerleşim bölgelerindeki riskleri azaltmak amacıyla benzer koordinasyon ve denetimlerle mücadeleyi sürdüreceklerini bildiriyorlar.

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