İşPay ile alışveriş öncesinden ödeme anına uzanan esneklik

yenilikler neler getiriyor:

Türkiye İş Bankası, farklı ödeme seçeneklerini tek platformda toplayan İşPay'i yeni fonksiyonlarla güncelledi. Yenileme ile uygulama, alışveriş sürecini baştan sona kapsayacak şekilde planlı ve esnek bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kullanıcılar artık alışveriş öncesinde mevcut limitlerini ve ödeme alternatiflerini görebiliyor, ihtiyaçlarına göre bakiye yükleyebiliyor.

Güncellemeyle İşCep'teki İşPay menüsü üzerinden İhtiyaç Kredisi ve Taksitli Ek Hesap kapsamındaki limitler görüntülenebiliyor; uygun tutar ve vade seçilerek doğrudan İşPay bakiyesi yüklenebiliyor. Yüklenen bakiye ile alışveriş yapılabilmesi, kullanıcıların ödeme anını önden planlamasına olanak tanıyor.

ödemeler ve kullanım seçenekleri:

Banka müşterileri, platformda birden fazla ödeme seçeneğini tercih edebiliyor. Anında Alışveriş Kredisi, Taksitli Ek Hesap, Kredi Kartı ve Havale gibi alternatifler hem anlaşmalı e-ticaret sitelerinde hem de fiziksel mağazalarda kullanılabiliyor. Bu sayede tüketiciler alışverişte esneklik ve tercih özgürlüğü elde ediyor.

Kullanıcılar ayrıca İşPaye yükledikleri bakiyeleriyle harcama yapabiliyor, kullanılabilir bakiyelerini ve gerçekleştirdikleri işlemleri İşCep'teki İşPay menüsünden takip edebiliyor. Yeni düzenlemeler, ödeme yönetimini merkezileştirerek hem ihtiyaç hem de taksit planlamasını kolaylaştırıyor.

İŞ BANKASI, İŞPAY’İ YENİ ÖZELLİKLERLE YENİLEDİ.