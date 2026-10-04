İspir fasulyesi gastronomi rotasını genişletiyor

İspir fasulyesinin gastronomi rotası

Erzurum'un coğrafi işaretli lezzeti İspir Fasulyesi, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) desteğiyle başlatılan proje ile gastronomi turizmi ve nitelikli iş gücünü bir araya getirerek dünya pazarındaki yerini güçlendirmeyi hedefliyor. Proje, İspir Kaymakamlığı tarafından yürütülecek ve bölgenin turizm ile yiyecek-içecek sektöründeki potansiyelini artırmaya odaklanacak.

Eğitim ve istihdam odaklı adımlar:

Projede öncelik, turizm ve yiyecek-içecek sektöründe çalışanlar ile iş arayan gençlere yönelik uygulamalı gastronomi eğitimleri sunmak. Eğitim programlarında hijyen, gıda güvenliği ve mesleki kapasite artırma çalışmaları yer alacak; amaç hem hizmet kalitesini yükseltmek hem de bölge gençlerine somut istihdam imkânları sağlamak.

İspir Kaymakamlığı koordinasyonunda yürütülecek eğitimler, sektör paydaşlarıyla iş birliği halinde hazırlanacak modüller ve staj olanaklarıyla desteklenecek. Bu sayede bölgedeki nitelikli insan kaynağı, turizm sektörünün ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeye taşınacak.

Yenilikçi reçeteler ve dijital görünürlük:

Geleneksel mutfağın güçlü temsilcilerinden İspir Fasulyesi, proje sayesinde klasik pişirim yöntemlerinin yanı sıra yenilikçi reçeteler ve modern sunumlarla menülere girmeye hazırlanıyor. Bu yaklaşım ürünün gastronomik çeşitliliğini artırırken yerel mutfağın marka değerini de yükseltecek.

Ürünün dijital platformlarda daha etkin tanıtımı için kapsamlı çalışmalar planlanıyor; sosyal medya, gastronomi rotaları ve dijital içeriklerle İspir Fasulyesi'nin hem yerel hem de uluslararası görünürlüğü artırılacak. KUDAKA konuyla ilgili olarak, "Bölgemizin coğrafi işaretli değerlerini turizm, yenilikçi uygulamalar ve nitelikli insan kaynağıyla buluşturan projeleri desteklemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Projenin hedefleri arasında yerel kalkınmanın desteklenmesi, kültürel mirasın korunması, gençlerin istihdamının artırılması ve İspir Fasulyesi'nin gastronomi turizmine kazandırılması bulunuyor. Geleneksel lezzetin modern uygulamalarla buluşması, bölgeye yeni bir soluk ve ekonomik canlılık getirmesi bekleniyor.

ERZURUM’UN COĞRAFİ İŞARETLİ LEZZETİ İSPİR FASULYESİ, GASTRONOMİ TURİZMİ VE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜYLE DÜNYA PAZARINDAKİ YERİNİ GÜÇLENDİRİYOR. KUZEYDOĞU ANADOLU KALKINMA AJANSI (KUDAKA) DESTEĞİYLE HAYATA GEÇİRİLEN YENİ PROJE, BÖLGEDEKİ GENÇLERE İSTİHDAM KAPISI ARALARKEN GELENEKSEL LEZZETİ MODERN SUNUMLARLA BULUŞTURACAK.