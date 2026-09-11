Dolar 48,5833 +0,11%
Euro 56,4154 +0,04%
Bist 14.393,85 -0,77%
Altın Gram 6.813,39 -1,03%
EUR/USD 1,1610 -0,02%
Brent Petrol 108,03 +0,37%
--°

İsrail ordusu Ali et-Tahir tepesindeki yer altı tesislerini hedef aldı

Netanyahu ve Israel Katz, Nebatiye'deki Ali et-Tahir tepesinde Hizbullah'a ait yer altı tesislerinin İsrail tarafından imha edildiğini duyurdu.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 05:20

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Emre Koç

İsrail ordusu Ali et-Tahir tepesindeki yer altı tesislerini hedef aldı

İsrail ordusu Ali et-Tahir tepesindeki yer altı tesislerini imha etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ortak bir açıklama yaparak, Lübnan'ın Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde Hizbullah'a ait yer altı altyapısının İsrail ordusu tarafından imha edildiğini bildirdi. Yetkililer, yıkımın kendi talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Hedefin niteliği ve inşa süreci:

Açıklamada, hedef alınan altyapının stratejik nitelikte olduğu ve yaklaşık 20 yıl boyunca İran finansmanı ve planlamasıyla inşa edildiği iddia edildi. İsrail tarafı, söz konusu tesislerin Celile bölgesinin ele geçirilmesine dönük planlarda üs olarak kullanılmak üzere tasarlandığını savundu.

Netanyahu ve Katz, bu altyapının ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Metula ve Kiryat Şmona kentlerine yönelik gözetleme ve saldırı imkanı sağlayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Operasyon sonrası tutum ve bölgesel etkiler:

Açıklamada İsrail ordusunun, kendi tanımlarıyla 'güvenlik bölgesi' olarak nitelendirdiği alanda kalmaya devam edeceği ve Hizbullah'a ait yer altı altyapılarını hedef almayı sürdüreceği vurgulandı. Yetkililer ayrıca, Hizbullah'ın askeri kapasitesini yeniden konuşlandırma ve yeniden inşa etme girişimlerinin engelleneceğini belirtti.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, bölgede meydana gelen patlamanın boyutuna ilişkin kareler öne çıktı. Görseller, operasyonun sahadaki etkisinin gözlemlenmesine olanak tanırken, taraflarca sunulan iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Tarafların yaptığı ortak açıklama, bölgedeki gerilim ve ateşkes koşulları altında gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğine işaret ederken, hem askeri hem de diplomatik kanallarda gelişmelerin yakından takip edileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan&#039;ın Nebatiye bölgesindeki...

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde bulunan Hizbullah'a ait yer altı altyapısının İsrail ordusu tarafından imha edildiğini açıkladı.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Gölbaşı'nda geleneksel göller, andezit ve sevgi çiçeği şöleni başladı
images

Kayseri'de servis ücretleri kilometreye göre yeni tarifeyle açıklandı
images

Bursa 2030 vizyonunu cumhurbaşkanıyla paylaştı
images

boyraz darende programında üyelerle buluştu

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Gece yolunda arkadan çarpışma: Kula'da kamyonette can kaybı ve dört ağır yaralı

Sincan'da Yenikent atölyesinde çıkan araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Gölbaşı'nda geleneksel göller, andezit ve sevgi çiçeği şöleni başladı

Kayserispor'un hedefi net: yol şampiyonluğa çıkacak

TREND HABERLER

Fenerbahçe derbi öncesi Şükrü Saracoğlu'na ulaştı

Bulvarspor Karabük İdman Yurdu'nu deplasmanda 5-1 yendi

Uygulama üzerinden çağrılan sürücünün ateşi: Esenyurt'ta polis memuru şehit oldu

Coşku dolu kurtuluş gecesi Zakkum'la taçlandı

Divanlı kayalıkları Saraykent'te doğal ve tarihi izler sunuyor

Merve Özbey Selendi'de tütün ve cirit festivalini coşkuyla tamamladı

Metek kavşağında çarpışma: üç kişi yaralandı

Kayseri'de Buğdaylı Mahallesi'nde kafa kafaya çarpışma: iki sürücü yaralandı