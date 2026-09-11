İsrail ordusu Ali et-Tahir tepesindeki yer altı tesislerini hedef aldı

İsrail ordusu Ali et-Tahir tepesindeki yer altı tesislerini imha etti

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz ortak bir açıklama yaparak, Lübnan'ın Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde Hizbullah'a ait yer altı altyapısının İsrail ordusu tarafından imha edildiğini bildirdi. Yetkililer, yıkımın kendi talimatları doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

Hedefin niteliği ve inşa süreci:

Açıklamada, hedef alınan altyapının stratejik nitelikte olduğu ve yaklaşık 20 yıl boyunca İran finansmanı ve planlamasıyla inşa edildiği iddia edildi. İsrail tarafı, söz konusu tesislerin Celile bölgesinin ele geçirilmesine dönük planlarda üs olarak kullanılmak üzere tasarlandığını savundu.

Netanyahu ve Katz, bu altyapının ayrıca İsrail'in kuzeyindeki Metula ve Kiryat Şmona kentlerine yönelik gözetleme ve saldırı imkanı sağlayacak şekilde düzenlendiğini ifade etti.

Operasyon sonrası tutum ve bölgesel etkiler:

Açıklamada İsrail ordusunun, kendi tanımlarıyla 'güvenlik bölgesi' olarak nitelendirdiği alanda kalmaya devam edeceği ve Hizbullah'a ait yer altı altyapılarını hedef almayı sürdüreceği vurgulandı. Yetkililer ayrıca, Hizbullah'ın askeri kapasitesini yeniden konuşlandırma ve yeniden inşa etme girişimlerinin engelleneceğini belirtti.

İsrail ordusu tarafından paylaşılan ve sosyal medyada yayılan görüntülerde, bölgede meydana gelen patlamanın boyutuna ilişkin kareler öne çıktı. Görseller, operasyonun sahadaki etkisinin gözlemlenmesine olanak tanırken, taraflarca sunulan iddialar henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı.

Tarafların yaptığı ortak açıklama, bölgedeki gerilim ve ateşkes koşulları altında gerçekleştirilen operasyonların devam edeceğine işaret ederken, hem askeri hem de diplomatik kanallarda gelişmelerin yakından takip edileceği kaydedildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz, Lübnan'ın Nebatiye bölgesindeki Ali et-Tahir Tepesi'nde bulunan Hizbullah'a ait yer altı altyapısının İsrail ordusu tarafından imha edildiğini açıkladı.