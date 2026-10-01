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İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin jet dronu ve fan motorlu VTOL'ü TEKNOFEST'te ilgi çekti

İstanbul Gelişim Üniversitesi, TEKNOFEST Şanlıurfa'da jet dron ve elektrik fan motorlu VTOL İHA'yı sergiledi; öğrenci projesinin pilot üretimini tanıttı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 11:09

GÜNCELLEME: 01 Ekim 2026 - 11:16

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EDİTÖR: Taylan Polat

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin jet dronu ve fan motorlu VTOL'ü TEKNOFEST'te ilgi çekti

İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin TEKNOFEST çıkışı

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST'te geliştirdiği jet dron modeli ile elektrik fan motorlu VTOL İHA'yı tanıtarak ziyaretçilerin dikkatini çekti. Üniversitenin Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) standında sergilenen araçlar, hem tasarım hem de uygulama açısından öğrencilerin çalışmalarıyla sahneye çıkarıldı.

projenin teknik özellikleri:

Tanıtılan jet dron, karbon elyaf kompozit gövde kullanılarak üretildi ve dikey kalkış ile yatay uçuşu birleştiren bir mimariye sahip. Üniversite yetkilileri, gövdenin karbon elyaf olmasının aracı hafif ve dayanıklı kıldığını; sistemin ise tamamen elektrikli olduğunu belirtti. VTOL düzeni sayesinde araç dikey kalkış yaptıktan sonra yatay uçuş moduna geçebiliyor; dikey inişte ise kapıların açılmasıyla belirli bir mesafeye ulaşıp hedefe yönelerek, gerektiğinde düşman dronlarını etkisiz hâle getirecek şekilde tasarlandığı aktarıldı.

Üniversite TTO Müdürü Yahya Kemal Kıran, projenin bir öğrenci tezi olarak başladığını ve 2023 senesinde Düzce'de birincilik ödülü aldığını söyledi. Kıran, atölyede pilot üretime geçildiğini, karbon elyaf üretiminin profesyonel şekilde ele alındığını ve ortaya bir demo jet dron çıktığını vurguladı.

eğitim, transfer ve gelecek planları:

Kıran, proje çalışmalarının yalnızca üniversite içinde kalmaması gerektiğini; TEKNOFEST gibi platformlarda sergilemenin ve öğrencilerle paylaşmanın önemine dikkat çekti: "Proje çalışmalarını sadece üniversite içerisinde gerçekleştirmek önemli ancak TEKNOFEST’e katılıp onları öğrencilerimizle paylaşmak daha da güzel bir duygu." TTO'nun görevinin sadece projeleri sektöre aktarmak olmadığını, aynı zamanda yeni projeler geliştirip öğrencilerin özgün düşünme gücünden faydalandıklarını söyledi.

Üniversite yetkilileri, dronun demo gösterilerinin ardından "taksi yürüyüşü" aşamasına ve oradan uçuş testlerine geçirmeyi planladıklarını; nihai hedefin hem üretimi tamamlamak hem de projeyi sahaya taşımak olduğunu belirtti. Kapanışta Kıran, "İnşallah bunu üreten de aynı zamanda biz olacağız" sözleriyle hedeflerini özetledi.

İGÜ TEKNOFEST’E JET DRON PROJESİ VE ELEKTRİK FAN MOTORLU VTOL İHA İLE KATILARAK DİKKATLERİ...

İGÜ TEKNOFEST’E JET DRON PROJESİ VE ELEKTRİK FAN MOTORLU VTOL İHA İLE KATILARAK DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Taylan Polat

Taylan Polat

 Teknoloji Editörü

Akıllı telefonlar, donanım incelemeleri, uzay araştırmaları ve savunma sanayii haberlerini yakından takip eden teknoloji editörü.

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