İstanbul'da 1.071 kiralık sosyal konut için başvurular tamamlandı

kura öncesi inceleme süreci başladı:

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ’nin İstanbul'da hayata geçirdiği kiralık sosyal konut projesinde başvuru aşamasının tamamlandığını açıkladı. Başvuruların 14 Eylül’de başlayıp 25 Eylül’de sona erdiği bildirildi. Bakan Kurum’un paylaşımına göre, alınan başvuruların inceleme süreci başladıktan sonra, şartları sağlayan vatandaşlar arasından Ekim ayında kura çekimi yapılacak ve konut teslimatları başlayacak.

başvuru koşulları ve kira bilgileri:

Projede faydalanabilecek kişiler için öne çıkan şartlar arasında hane gelirinin 100 bin liranın altında olması, tapuda üzerine konut bulunmaması, başvuranın 18 yaşından büyük ve evli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması yer alıyor. Ayrıca başvuru sahiplerinin en az 1 yıldır İstanbul’da kesintisiz ikamet ettiğinin belgelenmesi gerekiyor. Evlerin kiraları 10 bin liradan başlayan tutarlarla belirlenecek ve konut tipleri 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 şeklinde sunulacak. Genç evli ailelere 1+1 veya 2+1, iki veya daha fazla çocuklu ailelere ise 2+1, 3+1 veya 4+1 öncelikle tahsis edilecek.

ilk etap dağılımı ve başvuru yöntemi:

Projenin İstanbul’daki ilk etabında toplam 1.071 konut kiralanacak. İlçelere göre dağılım şöyle: birinci grupta Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Beyoğlu ve Güngören için 360 konut; ikinci grupta Maltepe, Tuzla ve Kartal için 330 konut; üçüncü grupta Ataşehir, Sancaktepe, Ümraniye ve Üsküdar için 291 konut; dördüncü grupta ise Arnavutköy için 90 konut ayrıldı. Bu kampanyada başvuru ücreti alınmadı ve başvurular e-Devlet üzerinden, TOKİ hizmetlerindeki "Konut / İşyeri Başvuru" menüsünden tamamlandı.

Yetkililer, inceleme sürecinin tamamlanmasının ardından başvurusu geçerli sayılanlar arasından Ekim ayında kura çekileceğini ve kurayla belirlenen hak sahiplerine anahtar teslimlerinin yapılacağını belirtti. Vatandaşların hak sahipliği belirlenene kadar ilan edilen şartları ve süreci takip etmeleri önem taşıyor.

ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANI MURAT KURUM, TOKİ’NİN KİRALIK SOSYAL KONUT PROJESİNDE BAŞVURU AŞAMASININ TAMAMLANDIĞINI, İNCELEME AŞAMASININ ARDINDAN KURA SÜRECİNE GEÇİLECEĞİNİ DUYURDU. SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞIM YAPAN BAKAN KURUM, "TOKİ İLE HAYATA GEÇİRDİĞİMİZ KİRALIK SOSYAL KONUT PROJEMİZDE İLK AŞAMAYI TAMAMLADIK. BAŞVURULARI TOPLADIK, ŞİMDİ İNCELEME SÜRECİ BAŞLIYOR. KOŞULLARI SAĞLAYAN VATANDAŞLARIMIZ ARASINDAN BİN 71 KONUTUN SAHİPLERİNİ EKİM AYINDA KURAYLA BELİRLEYECEĞİZ VE İLK ANAHTARLARIMIZI TESLİM EDECEĞİZ. YUVALARIMIZ İSTANBULLULARI BEKLİYOR" İFADELERİNİ KULLANDI.