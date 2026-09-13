İstanbul'da 11 bin öğrenciye destek: Çantan Hazır projesiyle okula hazırlık

Çantan Hazır 39 ilçede sürüyor:

AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde hayata geçirilen Çantan Hazır projesi kapsamında İstanbul genelinde 11 bin öğrenciye okul çantası ve kırtasiye malzemesi ulaştırıldı. Proje, İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer öncülüğünde hazırlanarak farklı noktalarda öğrencilere dağıtıldı. Çantalarda öğrencilerin eğitim hayatları boyunca kullanabileceği temel kırtasiye ve okul malzemeleri yer aldı.

Dağıtım ve yerel işbirliği:

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen çalışma, İstanbul'un 39 ilçesinde Kadın Kolları teşkilatlarının katılımıyla yürütüldü. İl ve İlçe Kadın Kolları koordinasyonunda teşkilat mensupları kendi bölgelerindeki belirlenen çocuklara çanta ve kırtasiye malzemelerini teslim etti. Dağıtımlar sırasında gönüllüler ailelerle bir araya gelerek yeni eğitim-öğretim yılı heyecanını paylaştı.

Hedefler ve devamlılık:

Projenin temel amacı, çocukların eğitim yolculuğuna katkı sunmak ve ailelerin okul hazırlıkları konusundaki yükünü hafifletmek olarak öne çıkıyor. Çalışmalarla 11 bin öğrenciye doğrudan ulaşıldı; ilçe bazındaki faaliyetlerle daha fazla aileye erişilmesi hedefleniyor. AK Parti Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan de ilçe ziyaretlerine katılarak destek verdi ve şunları söyledi: "İstanbul teşkilatımızla birlikte, her zaman olduğu gibi kapı kapı geziyoruz, gönüllere giriyoruz."

Üç yıldır süren Çantan Hazır projesi, yerel teşkilatların koordinasyonuyla tekrarlanması planlanan bir destek çalışması olarak dikkat çekiyor ve yeni eğitim döneminde çocukların ihtiyaçlarına doğrudan katkı sağlamayı sürdürecek.

AK PARTİ İSTANBUL İL KADIN KOLLARI BAŞKANLIĞI TARAFINDAN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI DOLAYISIYLA HAYATA GEÇİRİLEN "ÇANTAN HAZIR" PROJESİ KAPSAMINDA İSTANBUL GENELİNDE 11 BİN ÖĞRENCİYE OKUL ÇANTASI VE KIRTASİYE MALZEMESİ ULAŞTIRILDI. BU YIL ÜÇÜNCÜSÜ GERÇEKLEŞTİRİLEN PROJE, 39 İLÇEDE İLÇE KADIN KOLLARI TEŞKİLATLARININ KATILIMIYLA SÜRDÜRÜLÜYOR.