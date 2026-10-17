İstanbul'da Ordu rüzgârı: yöresel tatlar ve kültür buluşması

15. Ordu Tanıtım Günleri İstanbul'da başladı

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15. Ordu Tanıtım Günleri'nin açılışı gerçekleştirildi. Etkinlik, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Dernekler Federasyonu (ORDEF) iş birliğiyle hayata geçirildi ve çok sayıda ziyaretçiyi ağırladı. Açılış törenine Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, ORDEF Genel Başkanı Necati Özdemir, Ordu Valisi Muammer Erol, ilçe belediye başkanları ve AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan katıldı.

Etkinlikte sunulanlar:

Program kapsamında Ordu'yu anlatan tanıtım gösterileri ve yöresel danslar katılımcılara sergilendi, ardından kurdele kesimiyle resmi açılış yapıldı. Tören sonrası stantları gezen Mehmet Hilmi Güler, ustalarla ve vatandaşlarla sohbet ederek etkinlikteki çalışmaları yerinde inceledi. Ziyaretçiler, Ordu balı, Yalıköy köftesi, lahana çorbası, tescilli Ordu tostu ve melocan kavurması gibi yöresel lezzetleri tatma imkânı buldu. Etkinlik bu yıl Yeşil ve mavinin başkenti mottosuyla düzenleniyor.

Güler'in mesajları ve projeler:

Açılışta konuşan Mehmet Hilmi Güler, Ordu'nun doğal ve kültürel zenginliklerine vurgu yaptı: Ordu resimlere sığmayacak güzellikte bir şehir. Gelmeyenleri bu vesileyle davet ediyorum. Ayrıca tören sırasında, geçtiğimiz kazada hayatını kaybeden Üsküdar Belediye Başkan Vekili Dündar Ziya Gültekin ve yağış sonrası afette yaşamını yitirenler için taziyelerini ileterek rahmet dileğinde bulundu.

Başkan Güler, planlanan altyapı çalışmalarına da değindi ve geleceğe dönük bir projeyi paylaştı: Biz burada sizlerle hasret gidereceğiz. Aslında Ordu'nun 19 ilçesi, 772 mahallesiyle birlikte güzellikleri biz keşfediyoruz. Size bir tane yenilik söyleyeyim, yaptığımız çalışmalarla ilgili en azından ortak oldu. Bir tanesi, belki ileride tekrar gemiyle Ordu’ya gelmek mümkün olabilir. Bununla ilgili rıhtımımızı uzatıyoruz. İnşallah ilk fırsatta işlerimiz rast giderse Giresun'a da uğrarız, Piraziz'e de uğrarız.

Güler, kentin güvenli ve uyumlu yapısına dikkat çekerek İstanbulluları Ordu'ya davet etti: Biz yaşanılabilir bir kent oluşturuyoruz. Burada uyum içinde çeşitlenirken farklı görüşte, farklı inançta olan herkes bizde huzur içinde yaşayabilir. Suç oranı en düşük olan kentimiz. Dolayısıyla yaşanılabilir kent olarak sizleri davet ediyoruz.

Organizatörler, etkinliğin gelenekselleşen bir buluşma haline geldiğini, hem hasret gidermeye hem de yeni yatırım ve proje fikirlerinin paylaşılmasına olanak sunduğunu belirtiyor. 15. Ordu Tanıtım Günleri, ziyaretçilerini 18 Ekim tarihine kadar ağırlamaya devam edecek.

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