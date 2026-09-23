İstanbul'un yenilikçi dönüşümüne 300 milyon lira: mali destek başvuruları başladı

İstanbul Kalkınma Ajansı 2026 çağrısını açtı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) 2026 Yılı İnovasyon Ekonominin Güçlendirilmesi Mali Destek Programı için başvurular resmen başladı. Program kapsamında İstanbul'un üretken ekonomi ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla 300 milyon TL kaynak ayrıldı ve her projeye 5 milyon TL ile 20 milyon TL arasında destek sağlanacak.

programın hedefleri:

Program, İstanbul'un yeni endüstriler alanındaki üretim kapasitesini geliştirmeyi, ekosistemdeki paydaşlar arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi ve şehrin uluslararası ölçekteki yenilikçi kimliğini görünür kılmayı hedefliyor. Bu amaçla sürdürülebilir ve ölçeklenebilir altyapılar, platformlar ve iş modellerine öncelik verilecek; kültürel mirasın yeni teknolojilerle desteklenmesi ve geleneksel üretimlerin çağdaş tasarım yaklaşımlarıyla buluşturulması teşvik edilecek.

desteklenecek öncelik alanları:

Program iki ana öncelik etrafında proje teklifleri kabul edecek. İlk öncelik, yeni endüstriler ve kültür ekosisteminde faaliyet gösteren paydaşların üretim kapasitesinin artırılmasına odaklanıyor; üretim imkânlarının geliştirilmesi ve disiplinlerarası iş birlikleri bu kapsamda değerlendirilecek. İkinci öncelik ise İstanbul'un şehir kimliğini güçlendirmeye yönelik projeleri kapsıyor; kamusal alanların yenilikçi tasarımla yeniden işlevlendirilmesi, uluslararası sanatçı ikamet programları, müze ve tarihî alanlarda genişletilmiş gerçeklik (XR) uygulamaları ve atıl yapıların yeni üretim/çalışma mekânlarına dönüştürülmesi örnek çalışmalar arasında sayılıyor.

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Sunulan projeler, ilgili mevzuat ve program rehberindeki kriterlere göre bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenecek. Programa son başvuru tarihi 04/12/2026 olarak belirlendi. Programa ilişkin detaylı bilgilere ve çağrı rehberine https://www.istka.org.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

İSTANBUL KALKINMA AJANSI’NIN 2026 YILI İNOVASYON EKONOMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMINA BAŞVURULAR BAŞLADI. PROGRAM İLE İSTANBUL’UN ÜRETKEN EKONOMİ EKOSİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ AMACIYLA TOPLAM 300 MİLYON TL KAYNAK SAĞLANACAK. PROJELER İÇİN 5 MİLYON TL İLE 20 MİLYON TL ARASINDA DESTEK VERİLECEK.