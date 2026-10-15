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Istinaf mahkemesi su kavgasında ölen Mesut Kazancı davasını bozdu

Kahramanmaraş'ta su isteme kavgasında yaşamını yitiren Mesut Kazancı davasında, Gaziantep istinaf mahkemesi usul ve esas gerekçeleriyle yerel kararı bozdu.

GİRİŞ: 15 Ekim 2026 - 11:40

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Istinaf mahkemesi su kavgasında ölen Mesut Kazancı davasını bozdu

Dava yeniden görülmek üzere iade edildi:

Kahramanmaraş’ta bir iş yerinden su istediği sırada çıkan kavgada darbedilerek yaşamını yitiren Mesut Kazancı ile ilgili yerel mahkeme kararları, istinaf aşamasında bozuldu. Olay 6 Eylül 2024 tarihinde Kahramanmaraş Küçük Sanayi Sitesi’nde gerçekleşti; tartışma hortumdan su içme önerisi üzerine büyüyerek sopalarla saldırıya dönüştü ve Kazancı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kazancı hayatını kaybetti.

Yerel mahkeme kararının içeriği:

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 Mart 2026 tarihinde verdiği kararda, sanık Gül Ahmet Irmalı hakkında kasten öldürme suçundan haksız tahrik indirimi uygulayarak 18 yıl hapis cezası verdi. Diğer sanıklar E.N., A.H., V.D. ve Y.Ü. maktule yönelik kasten yaralama suçundan ayrı ayrı 4 ay 15 gün hapisle cezalandırıldı. Sanık H.D. hakkında ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 1 ay 20 gün hapis kararı verildi.

İstinaf mahkemesinin gerekçesi:

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, 11 Haziran 2026 tarihli kararında yerel mahkemenin hüküm ve gerekçelerini usul ve esas yönünden eksik buldu. Mahkeme, sanıkların eylemlerinin hukuki niteliğinin yeterince tartışılmadığını, adli tıp raporunun dosyada eksik değerlendirildiğini ve ceza hesaplamaları ile gerekçelerde hatalar bulunduğunu belirtti. Bu eksiklikler nedeniyle dosya yeniden yargılama yapılmak üzere Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

İstinaf kararı ayrıca, Gül Ahmet Irmalı için yapılmış tahliye talebini reddederek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Kararın ardından dosyanın nasıl şekilleneceği ve mahkemenin eksik değerlendirilen hususlara nasıl açıklık getireceği bekleniyor.

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR İŞ YERİNDEN SU İSTEDİĞİ SIRADA ÇIKAN KAVGADA DARBEDİLEREK HAYATINI KAYBEDEN...

KAHRAMANMARAŞ’TA BİR İŞ YERİNDEN SU İSTEDİĞİ SIRADA ÇIKAN KAVGADA DARBEDİLEREK HAYATINI KAYBEDEN MESUT KAZANCI’NIN ÖLDÜRÜLMESİNE İLİŞKİN DAVADA, YEREL MAHKEMENİN VERDİĞİ KARARLAR İSTİNAF MAHKEMESİ TARAFINDAN BOZULDU

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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