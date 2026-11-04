İstinat duvarı çöktü, Etiler'de bina sakinleri itfaiye tarafından kurtarıldı

Beşiktaş Etiler'de istinat duvarı çöktü:

Beşiktaş'ın Etiler semtinde, yanında inşaat çalışması yürütülen bir binanın girişindeki istinat duvarı çöktü. Olay sokak üzerinde gerçekleşti ve binada bulunan bazı kişiler giriş bölümünde mahsur kaldı.

itfaiye müdahalesi ve kurtarma:

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalanları müdahale ederek binadan çıkardı. Kurtarma işleminden sonra ekiplerin bölgedeki çalışmaları hasar tespiti ve güvenlik önlemleri kapsamında devam ediyor.

Beşiktaş'ta istinat duvarı çöktü, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı