Dolar 50,0172 +0,07%
Euro 56,2580 +0,58%
Bist 11.242,85 +1,99%
Altın Gram 6.488,16 +2,39%
EUR/USD 1,1246 +0,48%
Brent Petrol 104,41 +0,78%
--°

İtfaiye, Antakya'da aracın tekerine giren yılanı kurtarıp doğaya bıraktı

Antakya'da Aksaray Mahallesi'nde aracın arka tekerine giren yılanı çıkaramayan sürücü 112'yi aradı; itfaiye ekipleri yılanı kurtarıp doğal yaşamına saldı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 09:05

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Burcu Kaya

İtfaiye, Antakya'da aracın tekerine giren yılanı kurtarıp doğaya bıraktı

Antakya'da aracın tekerine sıkışan yılan kurtarıldı:

Hatay’ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’nde bir otomobilin arka tekerine giren yılan, araç sahibinin müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Müdahale süreci ve yapılan uygulamalar:

Yılanı fark eden araç sahibi, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve koruyucu eldiven kullanarak yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

Yılanın akıbeti ve yerel önlemler:

Kurtarılan yılan, ekiplerin kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, hem yerel ekiplerin hızlı müdahalesinin hem de vatandaşların tehlikeli durumlarda yetkilileri aramasının önemini ortaya koydu.

ANTAKYA İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN ARKA TEKERİNE GİREN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE...

ANTAKYA İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN ARKA TEKERİNE GİREN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem
images

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı
images

Parkta çağrıldığı buluşmada hayatını kaybetti: Mehmet Bulut davası sürüyor
images

gevaş’te otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yalvaç'ta ikinci kattaki dairede çıkan yangın hızla kontrol altına alındı

Manisa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dalga: 54 tutuklama, 360 işlem

Trendyol'un sürdürülebilirlik rotası: 2030 hedefleriyle çevre ve insan odaklı büyüme

Efeler'de dayanışma sürüyor: binlerce haneye kapıdan gıda desteği

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Çorum'da cumhuriyet bayramı coşkusu Eypio konseriyle taçlandı

Alaturka’nın yıldızları Bursa’da nostalji ve türkü buluşması yaşattı

Cumhuriyet coşkusu Ayna ile Afyonkarahisar'da doruğa ulaştı