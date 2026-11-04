İtfaiye, Antakya'da aracın tekerine giren yılanı kurtarıp doğaya bıraktı

Antakya'da aracın tekerine sıkışan yılan kurtarıldı:

Hatay’ın Antakya ilçesi Aksaray Mahallesi’nde bir otomobilin arka tekerine giren yılan, araç sahibinin müdahalesinin ardından itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Müdahale süreci ve yapılan uygulamalar:

Yılanı fark eden araç sahibi, kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı; başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine ulaştı ve koruyucu eldiven kullanarak yılanı bulunduğu yerden güvenli şekilde çıkardı.

Yılanın akıbeti ve yerel önlemler:

Kurtarılan yılan, ekiplerin kontrolünün ardından doğal yaşam alanına bırakıldı. Olay, hem yerel ekiplerin hızlı müdahalesinin hem de vatandaşların tehlikeli durumlarda yetkilileri aramasının önemini ortaya koydu.

ANTAKYA İLÇESİNDE BİR OTOMOBİLİN ARKA TEKERİNE GİREN YILAN, İTFAİYE EKİPLERİNİN MÜDAHALESİYLE ÇIKARILDI