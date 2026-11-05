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Kars'ta okulların güvenliği günlük denetimlerle güçlendiriliyor

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde 52 ilkokul, 52 ortaokul ve 41 lisede toplam 145 okulda, 113 personel ile günlük denetim gerçekleştiriyor.

GİRİŞ: 05 Kasım 2026 - 12:50

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Kars'ta okulların güvenliği günlük denetimlerle güçlendiriliyor

Denetim kapsamı ve uygulama:

Kars İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların ve gençlerin huzur ve güven içinde eğitim görmelerini sağlamak amacıyla il genelindeki okullarda denetim ve kontrollerini sürdürüyor. Okul çevrelerinde alınan önlemlerle öğrencilerin huzurunu tehdit edebilecek unsurlara karşı düzenli kontroller gerçekleştiriliyor.

Bu çerçevede kent genelinde bulunan 52 ilkokul, 52 ortaokul ve 41 lise olmak üzere toplam 145 okul ve çevresinde, 113 emniyet personelinin katılımıyla her gün denetim yapılıyor. Ekipler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde olmak üzere eğitim-öğretim sürecinin farklı aşamalarında gerekli kontrolleri yürütüyor.

Koordinasyon ve görevlendirme:

Güvenlik çalışmalarının etkinliğini artırmak amacıyla her okulda Güvenli Eğitim Koordinasyon Görevlisi görevlendirildi. Bu görevliler aracılığıyla okul yönetimleriyle emniyet birimleri arasındaki iletişim ve iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor; koordinasyon, sahadaki müdahalelerin hızını ve tutarlılığını artırıyor.

Amaç ve devamlılık:

Kars İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda temel amaç, öğrencilerin okul içinde ve çevresinde karşılaşabilecekleri olumsuzlukların önüne geçmek, okul güvenliğini güçlendirmek ve velilerin çocuklarını güvenle okula gönderebilmelerini sağlamaktır. Kent genelinde 145 okulda 113 personelle gerçekleştirilen denetimlerin her gün aralıksız devam ettiği bildirildi.

KARS’TA 145 OKULDA 113 POLİSLE GÜVENLİ EĞİTİM DENETİMİ(KARS-İHA)

KARS’TA 145 OKULDA 113 POLİSLE GÜVENLİ EĞİTİM DENETİMİ(KARS-İHA)

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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