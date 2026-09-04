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İtfaiye ve mahalle dayanışmasıyla iş yerindeki yavru kedi kurtarıldı

Çermik'te iş yeri dış cephe yalıtım boşluğunda iki gün mahsur kalan yavru kedi, iş yeri sahibi, itfaiye ve hayvanseverin ortak çabasıyla kurtarıldı.

GİRİŞ: 04 Eylül 2026 - 09:21

GÜNCELLEME: 04 Eylül 2026 - 09:24

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

İtfaiye ve mahalle dayanışmasıyla iş yerindeki yavru kedi kurtarıldı

Çermik'te iş yeri boşluğunda mahsur kalan kedi kurtarıldı:

Diyarbakır'ın Çermik ilçesi Tepe Mahallesi'nde, çarşıda bulunan bir iş yerinin dış cephe yalıtım boşluğunda iki gün boyunca mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri ve mahalle sakinlerinin çabasıyla kurtarıldı. Olay, iş yeri sahibinin boşluktan gelen kedi sesi duymasıyla gündeme geldi.

itfaiye ve mahalle dayanışması:

İş yeri sahibi Sinan Avcı kendi çabalarıyla kediyi çıkaramayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, hayvansever komşu Yasin Akdemir ile birlikte uzun uğraşlar sonucu yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmayı başardı.

kurtarma sonrası durum ve bakım:

İş yeri sahibi yaşananları şöyle anlattı: 'Marketimin giriş kısmında kapı üstünde bulunan boşlukta kedi sesi duydum, iki gün boyunca tüm uğraşlarıma rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamadım. Bende vicdani olarak kedinin zarar görmemesi için itfaiye ekiplerinden yardım istedim. İtfaiye ekipleri ve hayvansever komşum Yasin Akdemir ile birlikte kediyi mahsur kaldığı alandan kurtarmayı başardık. Kediyi zarar görmeden kurtarabildiğimiz için çok mutluyum'

Yavru kedi, kurtarma sonrası bakıma alındı ve zarar görmediği tespit edilerek koruma altına alındı.

DİYARBAKIR&#039;IN ÇERMİK İLÇESİNDE İŞ YERİNDE İKİ GÜN BOYUNCA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, VATANDAŞLAR VE...

DİYARBAKIR'IN ÇERMİK İLÇESİNDE İŞ YERİNDE İKİ GÜN BOYUNCA MAHSUR KALAN YAVRU KEDİ, VATANDAŞLAR VE İTFAİYE EKİPLERİNİN YARDIMIYLA KURTARILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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