İtfaiyeci olmak için komando disiplininde hazırlanıyorlar

Bursa'da 148 kursiyer, zorlu tatbikatlarla mesleğe hazırlanıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama Kurtarma ve Eğitim Şube Müdürlüğü'nde yürütülen eğitimlerde 148 kursiyer sabahın ilk saatlerinden akşam tatbikatına dek sıkı bir programı sürdürüyor. Eğitimler, komando birliklerindeki disiplin ve fiziksel zorluğu anımsatan uygulamalar içeriyor; amaç adayları gerçek olaylara en yakın koşullarda hazırlamak.

Günleri sporla başlıyor:

Kursiyerlerin günü, dayanıklılığı artırmak için yapılan kondisyon çalışmalarıyla açılıyor. Her sabah 45 dakika süren sporun ardından ağır ekipmanlarla çalışmaya, merdiven çıkmaya, dar alanlarda hareket etmeye hazırlanan adaylar, fiziksel yeterlilikleri açısından sıkı değerlendirmeye tabi tutuluyor. Eğitim boyunca kondisyon takibi yapılırken, ağır ekipmanla çalışmak ve uzun süreli kurtarma operasyonlarına katılma pratikleri öne çıkıyor.

Anonsla başlayan gerçekçi tatbikatlar:

Eğitimlerin önemli bir kısmını anonslarla başlayan gerçeği aratmayan tatbikatlar oluşturuyor. Kursiyerler gelen anons üzerine hızlıca hazırlanıyor, ekipmanlarını alıp senaryoya göre olay yerine intikal ediyor. Tatbikatlarda hem hız hem de doğru müdahale ön planda tutuluyor; adaylardan stres altında talimatları doğru uygulamaları ve ekip içinde koordineli çalışmaları bekleniyor.

Yangın müdahalesi ve koruyucu ekipman eğitimi:

Yangına müdahale eğitimlerinde kursiyerlere ekipman kullanımı, alevlere yaklaşım teknikleri ve yangının kontrol altına alınması uygulamalı olarak gösteriliyor. Tatbikatlarda yüksek sıcaklık ve yoğun duman senaryolarına hazırlanan adaylar, koruyucu kıyafetlerle ekip halinde çalışmayı öğreniyor. Eğitmenler, müdahalede zaman yönetimi ve çevredeki muhtemel tehlikelere karşı dikkatli olmanın önemini vurguluyor.

Arama-kurtarmada zorlu senaryolar:

Kurtarma eğitimleri, mahsur kalan kişilerin güvenli çıkarılmasına odaklanan parkurlar ve senaryolarla sürüyor. Dar alanlara girme, yüksek noktalardan kurtarma, sedye ile tahliye, makara ve emniyet sistemleri kullanımı gibi uygulamalarla kursiyerlerin teknik becerileri geliştirilirken, meydana gelebilecek hatalar eğitmenlerce değerlendirilip düzeltiliyor. Böylece fiziksel yeterliliğin yanı sıra doğru karar verme yeteneği de pekiştiriliyor.

Dağda ve Arazide Arama Kurtarma Amiri Kadir Uzun, eğitimlerin kapsamını ve hedeflerini şu sözlerle özetliyor: "Eğitimlerimiz Belediye İtfaiye Yönetmeliği kapsamında 'Temel İtfaiyecilik Eğitimi' olarak yapılmaktadır. Bu 148 kursiyer, 464 saat hem arama-kurtarma hem de yangın eğitimleri almaktadır. 1 Ekim itibariyle eğitimlerimiz sonlanacak. Arkadaşlarımız eğitim sonunda, Bursa'daki gruplara dağıtılacak. Biz arama-kurtarma eğitmenleri olarak, yüksekte ve derinlikte çalışma, sedye ile kurtarma, makara ve emniyet sistemleri becerilerini hedefledik. Bu eğitimleri görmelerinin amacı, olay yerinde doğru ekipmanları seçebilmeleri ve emniyetli şekilde sistem kurabilmeleri."

Uzun ayrıca kondisyonun önemine dikkat çekerek, "Bizde spor şart, yeri geldiğinde vatandaşı taşımamız gerekiyor. Bunun için kondisyon şart. Her sabah 45 dakika spor yapıyorlar. Aramızdaki bayan personeller tabii ki erkekler kadar güçlü değiller, ama onlar da farklı yönleriyle başarılılar" ifadelerini kullandı.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı Arama Kurtarma Eğitim Şube Müdürlüğü'nde eğitmen olarak görev yapan Kamile Yıldırım Uzun ise eğitimlerin üç ana kola ayrıldığını belirtti: "Eğitimlerimiz 3 ana koldan ilerlemekte. Bunlar araç, yangın ve arama-kurtarma eğitimleri. Biz yangın eğitmenleri olarak konteyner yangın uygulamaları, sıvı ve gaz yangınlarına müdahale ve araç yangınlarına müdahaleyi burada uygulamalı olarak gösteriyoruz. Mesleğimiz güç ve kondisyon isteyen bir meslek. Bunun için çeşitli antrenmanlar var. Biz de kadınlar olarak buna önem veriyoruz."

Eğitimlerin sonunda yapılan değerlendirmelerde eksik görülen noktalar tekrar çalışılıyor; hedef, göreve başladıklarında personelin karşılaşabileceği zorlu olaylara hazır, ekip halinde güvenle müdahale edebilen ekipler olarak sahaya çıkmalarını sağlamak.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYE DAİRE BAŞKANLIĞI ARAMA KURTARMA VE EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ'NDE EĞİTİM GÖREN 148 KURSİYER, ZORLU EĞİTİMLERDEN GEÇİYOR. SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE GÜNE SPOR YAPARAK BAŞLAYAN KURSİYERLER, GÜN İÇERİSİNDE GELEN ANONSLARLA BİRLİKTE GERÇEĞİ ARATMAYAN KURTARMA VE YANGIN TATBİKATLARINA KATILIYOR. FİZİKSEL DAYANIKLILIĞIN YANI SIRA EKİP ÇALIŞMASI VE HIZLI KARAR VERME BECERİLERİNİN DE SINANDIĞI EĞİTİMLER, ADETA KOMANDO EĞİTİMLERİNİ ARATMIYOR.