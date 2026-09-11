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İtfaiyenin müdahalesiyle evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Karataş Mahallesi'nde bir evde görülen yılan, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yakalanıp doğal yaşam alanına bırakıldı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 08:25

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EDİTÖR: Aslı Han

İtfaiyenin müdahalesiyle evde yakalanan yılan doğaya bırakıldı

Olay yeri ve ihbar:

Hatay'ın Kırıkhan ilçesi Karataş Mahallesindeki müstakil bir evin içinde yılan görülmesi üzerine mahalle sakinleri durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler kısa sürede olay yerine ulaştı.

Ekip müdahalesi ve sonuç:

Sahaya gelen itfaiye ekipleri, ev içinde dikkatli bir çalışma yürüterek yılanı güvenli şekilde yakaladı. Müdahale sırasında herhangi bir yaralanma veya hasar bildirilmedi. Yılan, ekipler tarafından alındıktan sonra bulunduğu doğal ortama bırakıldı.

Olayın sonlandırılması:

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla risk oluşturan durum giderildi ve bölge normale döndü. Olay, yetkililerin hızlı müdahalesi sayesinde güvenli bir şekilde sonuçlandırıldı.

KIRIKHAN’DA EVİN İÇERİSİNDE YAKALANAN YILANIN EKİPLER TARAFINDAN DOĞAL YAŞAM ALANINA...

KIRIKHAN’DA EVİN İÇERİSİNDE YAKALANAN YILANIN EKİPLER TARAFINDAN DOĞAL YAŞAM ALANINA BIRAKILMASI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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