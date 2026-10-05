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İvrindi'de 18 günlük voleybol şöleni: cumhuriyet kupası geri dönüyor

İvrindi'de 12-30 Ekim arasında düzenlenecek 3. Geleneksel Cumhuriyet Kupası'nda 16 takım ve 185 sporcu İSHMYO Spor Salonu'nda mücadele edecek; taraftarlar ve ailelerin salonu doldurması bekleniyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 08:53

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EDİTÖR: Sinem Aksoy

İvrindi'de 18 günlük voleybol şöleni: cumhuriyet kupası geri dönüyor

İvrindi'de voleybol coşkusu yeniden sahnede

Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek Geleneksel Cumhuriyet Kupası, İvrindi'de voleybolseverleri 12-30 Ekim tarihleri arasında buluşturacak. Turnuvaya toplam 16 takım ve 185 sporcu başvurdu; kayıtlar 30 Eylül tarihinde sona erdi. Organizasyonun merkez üssü ise İSHMYO Spor Salonu olacak.

Organizasyon ve katılımcılar:

Etkinlik, Balıkesir ve İvrindi başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelen takımları bir araya getiriyor. Turnuvanın düzenlenmesinde öne çıkan isimler arasında Balıkesir Üniversitesi İvrindi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu sekreteri Mithat Üner ile voleybol antrenörü ve hakemi, yüksekokul personeli Derviş Üstüner bulunuyor. Başvuruların yoğun ilgi görmesi, organizasyonun bölgedeki karşılığını ortaya koyuyor.

Program, beklentiler ve katılım:

Toplam 18 gün sürecek müsabakalar boyunca takımlar Cumhuriyet Kupası'nı kazanmak için mücadele edecek. Önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da farklı il ve ilçelerden takımların sahaya çıkması planlanıyor. Organizasyon komitesinin çağrısında yer alan, "Önceki yıllardan tadı damaklarda kalan bu organizasyona, centilmence destek olan tüm sporseverleri, ailelerimizi salonumuza bekliyoruz." ifadesi, etkinliğin hem sportif hem de toplumsal bir buluşma olacağına işaret ediyor.

Turnuva süresince sporcuların performansının yanı sıra ailelerin ve taraftarların salonu doldurması bekleniyor; organizasyonun ilçede voleybola olan ilginin artmasına katkı sağlaması hedefleniyor. İvrindi'de düzenlenecek bu etkinlik, bölgesel voleybol takımları için hem rekabet hem de tanıtım imkânı sunacak.

VOLEYBOL

VOLEYBOL

Sinem Aksoy

Sinem Aksoy

 Spor & Röportaj Editörü

Basketbol, voleybol ve amatör branşlar haberlerinin yanı sıra sporcularla yapılan özel röportajları yayına hazırlıyor.

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