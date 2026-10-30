İzgin'ın izinden: siirt'te kömür çuvallarına gizlenmiş 10 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirildi

operasyonun ayrıntıları:

Siirt Valiliği İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM), İstihbarat ve Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu önemli bir kaçakçılık operasyonu gerçekleştirildi. Yürütülen teknik ve analitik takip neticesinde, şüpheli V.Z. yönetimindeki araçta kaçak sigara bulunduğu tespit edildi.

arayış ve arama süreci:

Şüpheli araç ekipler tarafından durduruldu ve arama yapıldı. Aramada görevli tespit ve tütün köpeği İzgın da operasyona katıldı. Yapılan detaylı incelemede, kömür çuvallarının arasına ustalıkla gizlenmiş halde toplam 10 bin 250 paket kaçak sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 700 bin lira olduğu bildirildi.

el koyma ve adli süreç:

Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda ele geçirilen kaçak sigaralara ve olayda kullanılan araca el konuldu. Şüpheli V.Z. hakkında adli tahkikat başlatıldı. Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Operasyon, teknik takip, istihbarat paylaşımı ve saha aramasının koordineli biçimde yürütülmesinin sonuç verdiğini gösterirken, tespit köpeğinin rolü ve ekiplerin dikkatli çalışması ele geçirilen miktarın tespiti ve şüphelinin yakalanmasında belirleyici oldu.

SİİRT’TE KÖMÜR ÇUVALLARININ ARASINA GİZLENMİŞ 10 BİN 250 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ